Ad Alba il Premio AICA 2023 conferito a "Greencome" e a "Giancarlo Sturloni"

Pomeriggio di premiazioni e festa per AICA e Envi.info il portale di comunicazione ambientale, che hanno voluto celebrare i primi 20 anni di attività premiando realtà e protagonisti che si sono distinti nel 2023 proprio nel campo della comunicazione ambientale, per chiarezza, capacità di coinvolgimento e tematiche innovative.

Come ha ricordato la presidente di AICA Emanuela Rosio questa premiazione coincide con la Settimana per la Riduzione dei Rifiuti ed è l’occasione per valorizzare le persone che si impegnano affinché i temi dell’ambiente e della sua difesa siano espressi e fruibili nel migliore dei modi possibili.

In totale erano sei i finalisti suddivisi in due categorie: “La Comunicazione ambientale a 20 anni” e “Comunicare i rischi dei cambiamenti climatici”.

Nella prima a vincere il premio, consistente in una pianta tartufigena e consegnato da Marco Scuderi dell’Ente Fiera del Tartufo Bianco di Alba sono stati i torinesi di Greencome, un “New media” che utilizza un approccio positivo, ottimista e propositivo rispetto a temi spesso trattati con connotazioni troppo negative.

Gli altri finalisti erano Matteo Ward co-autore di JUNK, una docu-serie che racconta gli impatti ambientali del mondo fashion e il collettivo internazionale Ecotok Collective, content creator tematici sui Social che guardano con attenzione anche agli emarginati e ai più poveri.

Nella seconda categoria è stato premiato Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia, giornalista e docente di comunicazione del rischio.

Gli altri finalisti erano RiskPACC un progetto internazionale che lavora per preparare le persone a gestire le situazioni di pericolo e The Climate Question, un canale curato da BBC che approccia i temi del cambiamento climatico con stile English.

I vent’anni di AICA sono stati festeggiati con un piccolo party nei locali del Seminario Vescovile. Era presente in rappresentanza del comune di Alba l’assessore all’ambiente Lorenzo Barbero.