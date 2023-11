Appuntamenti nella Granda per questa ultima domenica di novembre

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

A Trinità prosegue la Fiera Dij Pocio e Dij Bigat fino ad oggi, domenica 26 novembre.

Dalle 8 ci saranno l’esposizione di macchine d’epoca, Sota il Ciochè noir, scuole di scultura, Lj Poeta dël Bòsch, Nusec Dr Kiè, i manufatti in legno di Beppe Leandri, creazioni con la motosega di Sergio Sciandra, i Madonnari di Bergamo, grande scatolata della scuola primaria, scuola di musica di Trinità sezione Fossano Musica e Trinità Solidale; in biblioteca dalle 8 “La storia del baco” col filatoio di Caraglio e “I ritratti” di Piervi e Bernardo Perucca e poi truccabimbi; in Piazza Conte Costa, “L’vei mercà d’Trinità”, trattori d’epoca. In bocciofila, 10° campionato di Battuta al Coltello ed i discepoli di Escoffier e alle 10 premiazione della battuta più bella, più veloce e più gustosa. Infine, alle 14 al parco Allea “La Mongolfiera” di Pol Oggioni e volo guidato per tutti.

Ad Alba prosegue anche questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace oggi dalle 9 alle 20. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

Info ed altri eventi correlati alla Fiera: www.fieradeltartufo.org.

Anche a novembre le cantine di Langa e Roero apriranno le loro porte ai visitatori. Cerca le cantine aperte su: https://langhe.net

Sempre ad Alba, fino a domani è in corso Food For Future Festival, ad ingresso gratuito, presso il Teatro della Gastronomia allestito nella Sala Storica del Teatro Sociale G. Busca di Alba. Sono due giorni di congresso dedicati al mondo della pasticceria e della ristorazione attraverso confronti tematici veloci e dinamici. Programma completo e prenotazione su www.foodforfuturefestival.it

A Vezza d’Alba prosegue fino a questa domenica la Fiera nazionale del tartufo bianco e dei vini del Roero con un programma ricco di incontri culturali, spettacoli, mostre, divertimento e degustazioni. La giornata di oggi vedrà l’apertura del Mercato del tartufo e dei prodotti d’eccellenza, contornato dal mercatino dell’artigianato. Nel Salone Manifestazioni verrà allestito il polo gastronomico, dove sarà possibile assaggiare diversi piatti della tradizione, mentre le vie del centro storico saranno animate da giochi di una volta e spettacoli circensi. Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’esposizione di fotografie allestita presso la Confraternita di San Bernardino e la mostra di quadri nella Sala del Belvedere. Ci sarà anche la possibilità di partecipare a degustazioni di vini e ricerche simulate del tartufo. Nel pomeriggio di oggi si chiuderà con il concerto del Chorus2000, a seguire spettacolo musicale dei Divina.

A Monforte d’Alba prosegue la Fera di Beru, che avrà luogo fino ad oggi, 26 novembre.

Oggi ci sarà la tradizionale fiera con mercatini, alle 9 colazione del contadino, alle 12.30 distribuzione di polenta e spezzatino, alle 15.30 merenda con zabaione. Alle 11.45 è prevista l’apertura dell’ufficio turistico con aperitivo. Info: www.facebook.com/prolocomonforte

Fino a questa domenica appuntamento a Cervere, con la "Fiera del Porro di Cervere 2023".

Ricco, come sempre, il programma: non solo appuntamenti enogastronomici, ma anche serate danzanti, eventi dedicati ai giovani, animazione per bambini, mostre, convegni e tanto altro ancora. Oggi dalle 9 alle 18 apertura mostra mercato del Porro Cervere e mercatino prodotti tipici. Sarà possibile visitare le terre del porro con navette, in mattinata un convegno sul porro, alle 12.30 pranzo con menù fisso e su prenotazione, in pomeriggio visite accompagnate alle chiese, animazione in strada per bambini con Marick: clown-giocolieri, trucca bimbi e sculture di palloncini. Alle 16 intrattenimento con Lou serpent, balli occitani e alle 19 serata gastronomica con menù fisso su prenotazione. Chiusura festeggiamenti alle 22 con Tnt Party band.

Oggi, domenica 26 novembre, a partire dalle 9.00 presso le vie del paese di Polonghera ritorna la “Fiera di Santa Caterina" con il suo tradizionale pranzo e numerose bancarelle in giro per le strade. Alle 12, presso il "Circolo Mimmo Griffa", inizierà il pranzo su prenotazione.

Sarà possibile prenotare anche una porzione di fritto misto d'asporto al costo di 25 euro da ritirare prima dei pasti. Info: www.facebook.com/proloco.polonghera.3

Appuntamento oggi e lunedì con la 627^ edizione della Fiera di Sant'Andrea a Peveragno. Questa domenica, lungo le vie del paese, ci saranno e bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. Vi sarà anche la distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione del minestrone di trippe. In piazza Pietro Toselli si giocherà con il Grandaland gigante.

Lunedì, fin dal mattino sono in programma il mercato d’eccellenza per le vie del paese con hobbisti, associazioni e ambulanti, e la mostra zootecnica. Musica con i The Beat Circus, Marco & “Deber Band” e il Rosamunda FolkFest. Apertura straordinaria dei musei “Toselli‐Bersezio” presso casa Ambrosino. Durante la Fiera ci sarà esposizione e benedizione di trattori e macchine agricole anche d’epoca. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Appuntamento in questo fine settimana a Pamparato, con la "Sagra del grano saraceno e della castagna bianca" presso il piccolo borgo alpino. Ingresso libero. Oggi, domenica 26 novembre, per l’intera giornata, ci sarà il mercatino di Natale al castello Cordero e in piazza Marconi. Dalle 10 Santa Messa e concerto di Natale ed esibizione nella Chiesa di San Biagio della Celtic Harp International Academy. Dalle 12.30 si potranno gustare le delizie di Pamparato e della Valle Casotto: polenta di Frumentin, castagne bianche, formaggi, paste di meliga e miele.

Nel pomeriggio si ballerà con i Folk en Rouge. Info: pagina Facebook proloco Pamparato

Fino al 17 dicembre Santa Claus trasferisce il suo quartier generale nel castello di Govone, trasformato in succursale di Rovaniemi. Elfi indaffarati alle prese con gli ultimi preparativi, musica e installazioni luminose animeranno le sale e il parco circostante per la 17esima edizione del Magico paese di Natale. Il parco e il belvedere del castello accoglieranno una stella cometa di ben 17 metri, la slitta con le renne, e la cornice per i selfie: le spettacolari installazioni tridimensionali animeranno un luogo incantato che vivrà anche con il calare del buio. Negli interni verrà allestita la casa di Santa Claus, con spettacoli, musica e animazione per un’atmosfera ispirata alla magia delle feste. Per i più piccoli sarà così possibile incontrare Santa Claus ed entrare a far parte della sua corte. Non solo: le sale di Casa Savoia trasporteranno i visitatori in un viaggio a ritroso nei secoli alla scoperta delle tradizioni natalizie del passato. Un punto di vista nuovo per ammirare in una veste inedita gli ambienti ottocenteschi perfettamente conservati.

Biglietti e prenotazioni disponibili sul sito www.magicopaesedinatale.com

Il mercatino dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo si svolgerà a Santo Stefano Belbo questa domenica, 26 novembre. Il mercatino senza tempo si svolgerà nel centro del paese in Piazza Umberto I dalle 8 alle 18. Info: www.mercatinosenzatempo.com

Appuntamento in piazza Ellero a Mondovì, torna come ogni quarta domenica del mese il mercatino dedicato all'antiquariato, collezionismo e hobbistica. Oggi, per tutta la giornata saranno presenti una novantina di espositori di mobili antichi, collezionismo, oggettistica di design e vintage.

Sarà la Caserma Carlo Alberto ad ospitare la nuova edizione del “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio che si svolgerà oggi dalle 10 alle 18. La rinnovata area di oltre 1.600 mq accoglierà i visitatori del mercatino al primo piano con un percorso di 120 bancarelle addobbato a festa per immergersi completamente nella tipica atmosfera natalizia. Al Mercatino saranno esposti prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Grandi e piccini saranno, inoltre, accompagnati alla scoperta del Forte in veste invernale grazie a diverse coinvolgenti iniziative, come la possibilità di incontrare “Babbo e Mamma Natale” e i figuranti d’epoca della Guardia alla Frontiera degli anni ’40. E ancora, sarà possibile passeggiare in carrozza tra le mura e i cortili del Forte e pranzare in caserma con i piatti della tradizione locale. Oggi, dalle 11 alle 16.30, si potrà assistere a “Fiati al Forte”, cronache di una giornata militare musicate da un trio di fiati e breve visita guidata, al costo di 2 euro con prenotazione obbligatoria (partenza a gruppi ogni mezz’ora).

L’accesso al Mercatino ha un costo di 3 euro ed è gratuito per i bambini fino a 10 anni e, il sabato, per i residenti a Vinadio. Per saltare la coda, si potranno acquistare i biglietti in prevendita su www.ticket.it. Info: www.fortedivinadio.com

A Carrù torna il Mercatino di Natale oggi, domenica 26, dalle 9 alle 19. Quanti andranno a curiosare troveranno Babbo Natale, cioccolata calda, vin brulè.

A Saluzzo oggi seconda edizione di Negozi in strada, black edition, con negozi aperti tutto il giorno, animazioni per le strade, caldarroste e cioccolata calda, musei aperti, concerti dei piccoli musici della Scuola di musica Suzuki o dalla Scuola APM per i saggi del Natale.

Torna oggi, 26 novembre, a Vernante "Sapori di Neve", la giornata dedicata all’attesa del Natale, con l'inaugurazione della pista di pattinaggio e con i mercatini natalizi, i negozi a tema, le degustazioni e le caldarroste. La giornata coincide con i festeggiamenti in onore di santa Cecilia, protettrice della musica. Al mattino dopo la S. Messa la sfilata dei suonatori spontanei arriverà in piazza de l'Ala, dove è prevista l’esibizione degli atleti del Cus Torino Pattinaggio su ghiaccio; nel pomeriggio dalle 14.30 ci saranno le esibizioni diffuse degli allievi della scuola di musica e canto di Prismadanza. Alle 17 la lettura animata nell' ambito di Nati per Leggere "Una notte in biblioteca", attende i bambini dai 0 agli 8 anni presso la Biblioteca Comunale in piazza Vermenagna, mentre in Pro Loco apre al pubblico il progetto "La favola di ieri con gli occhi di oggi": si potrà viaggiare nella casa di Geppetto, nel ventre della balena e nel paese dei Balocchi grazie alla realtà aumentata dei nuovi visori a disposizione dei visitatori. Info e programma completo: www.comune.vernante.cn.it

Questa domenica, 26 novembre, Crissolo sarà nuovamente animata dai “Mercatini sotto il Monviso”. L’appuntamento, diventato ormai tradizione, vedrà la presenza di una settantina e più di espositori, di svariati generi, che troveranno spazio nelle vie e nelle piazze del capoluogo, proponendo tante belle idee regalo per tutti. La giornata sarà animata anche dalla distribuzione di caldarroste, mentre bar e ristoranti saranno aperti e pronti ad accogliere i visitatori.

Per i “Mercatini sotto il Monviso” è istituita la navetta di collegamento tra Paesana (presso la confraternita di Santa Croce) e Crissolo (piazzale della Seggiovia).

Spettacoli e musica

Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle 11 fino ad oggi, 26 novembre, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Questa domenica appuntamento con “Classico e romantico”, Giuseppe Nova al flauto, Dario Destefano al violoncello, Patrick Dheur al pianoforte. Musiche di Haydn, K.M. von Weber. Info: www.albamusicfestival.com

Ultimo appuntamento a Guarene con i concerti della domenica mattina Contemporary Music Hub – “400 anni di musica contemporanea” organizzati da I’M Exchange. Oggi, domenica 26 novembre, alle 11.30 a Palazzo Re Rebaudengo il Virtuoso Ensemble si esibirà con il “Concerto per Israele” eseguendo Yizkor (In memoriam) di Oedoen Partos, Tre pezzi per voce e archi di Osvaldo Golijov e la Serenata per archi op. 48 di P. I. Chaikovski. Info: https://roeroculturalevents.it/music-hub-2023

Oggi, domenica 26 novembre, alle 16.30 al Teatro Civico di Busca andrà in scena lo spettacolo “Cracrà Punk” di Gigio Brunello, con Marco Lucci i burattini dello stesso Lucci e del Signor Formicola. “Cracrà Punk” racconta la storia di una cicogna sbadata che si dimentica di consegnare un bambino: lei per punizione perderà la sua voce, mentre il bambino sentirà il desiderio di capire qual è la sua storia e quale il suo destino. L’ingresso costa 6 euro più diritti di transazione per chi lo acquista in prevendita su ticket.it, 8 euro in cassa a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Riprendono a Sommariva del Bosco le narrazioni in musica promosse dal 'Gruppo Ferruccio Civra' a cura di Claudio Chiavazza. Domenica 26 novembre alle ore 16, presso la Sala della Musica Ferruccio Civra di viale Scuole, prenderà avvio il nuovo ciclo di 'Domeniche all'Opera', con la presentazione e guida all'ascolto di uno dei capolavori più amati del teatro musicale: La Bohème di Giacomo Puccini. Tratta dal libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica questo capolavoro assoluto della musica venne scritta dal maestro toscano fra il 1893 e il 1895 e fu rappresentata per la prima volta nel febbraio del 1896 al Teatro Regio di Torino, con la direzione di un giovane Arturo Toscanini. Ingresso libero.

Questa domenica, alle 17 prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo la rassegna di teatro per ragazzi “Un sipario tra cielo e terra”. Il sipario si aprirà per lo spettacolo “Che fine ha fatto Gretel?”, spettacolo che si ispira alla fiaba “Hansel e Gretel”, nella versione originale di Jacob e Wilhelm Grimm, ma in questa rilettura i due protagonisti sono diventati grandi: Hansel è un talentuoso musicista e Gretel viaggia di continuo a scoprire il mondo. Sono lontani, ma si tengono legati grazie al telefonino. Oggi Hansel deve partire per un’importante audizione, attende il taxi, che pare non voler arrivare e così decide di raggiungere l’aeroporto a piedi. Lo spettacolo è adatto ai bambini a partire dai 5 anni ed è accessibile su ruote (da disabili e da passeggini). Il costo del biglietto è di 6 euro, ridotto a 5 sotto i 10 anni, gratuito sotto i 3. Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Oggi, 26 novembre, alle 16 lo Spazio Incontri della Fondazione Crc in via Roma a Cuneo ospiterà l'esibizione “Il violoncello spagnolo”. Si esibiranno Ramon Bassal al violoncello e Daniel Blanch al pianoforte suonando musiche di Cassado', Granados e De Falla. Info: www.facebook.com/incontridautorecuneo

“Se una sera d’Inverno”, la rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri propone per oggi, domenica 26 novembre, alle ore 17 presso il 'Salone Polifunzionale Riez' di frazione Sant’Antonio lo spettacolo intitolato “Che fine farà Mostro Pelosso?” portato in scena dalla Compagnia Agar Teatro di Asti. La pièce portata in scena da Mario Li Santi e Silvana Nosenzo è un mix di risate a crepapelle, brividi di paura, pericoli da affrontare e prove da superare ed è adatta a qualsiasi età.

Nell'ambito della rassegna Uto Ughi per i giovani si terrà ad Alba, questa domenica alle 21, nella chiesa di San Domenico, il concerto per Orchestra d’archi e Bandoneon, Gli Archi Emsemble e il bandeonista di fama internazionale Mario Stefano Pietrodarchi: uno spettacolo che propone un repertorio di musiche da film e colonne sonore dal titolo La nuova dolce vita con musiche di Morricone, Rota, Mazzocchetti, Piazzolla. Ingresso gratuito su prenotazione.

Al “Garelli” di Villanova Mondovì questa domenica, alle 21, andrà in scena il nuovo spettacolo ideato dalla monregalese Elena Vacchetta per celebrare le donne. “Donne, anime, vita” è un viaggio nell’animo femminile secondo diverse caratteristiche: scelte di vita, decisioni prese per ideali importanti, scelte d'amore. Grandi donne di ieri, di oggi e di domani. Teatro e danza insieme, per raccontare. Ingresso libero.

A Marene la Compagnia Teatrale Marenese presenta nel fine settimana una nuova ed esilarante commedia in dialetto Piemontese: “Trope fumne per ‘l Barun”, con la regia di Giuseppe Operti.

Verranno proposte repliche sempre presso l'Auditorium San Giuseppe di Marene sito in Via Cravetta 2 oggi alle 15 e venerdì 1°dicembre alle 21.

I posti sono limitati quindi occorre affrettarsi a prenotare tramite il seguente link:

www.eventbrite.com/e/biglietti-trope-fumne-per-il-barun-753961478077?aff=oddtdtcreator

Per informazioni scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com

A Diano d’Alba questa domenica alle 21 nella chiesa parrocchiale ci sarà il concerto gospel del Rejoincing gospel choir. Info: www.facebook.com/proloco3984dianodalba

Per conoscere le altre date dei concerti gospel vai su: www.facebook.com/rejoicingospel.org

Concerto gospel sempre oggi, domenica 26, alle 21 al Teatro Toselli di Cuneo con i Sunshine Gospel Choir per il progetto Senegal, iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione Matteo Costamagna. Info: www.fondazionematteo.it/concertogospel2023.html

Cultura e mostre

Inaugurazione nel fine settimana presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo del l progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”. La mostra è a cura di Vito Punzi, direttore del Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, e vede il supporto organizzativo di MondoMostre. Sarà aperta al pubblico fino a domenica 17 marzo con ingresso gratuito, secondo i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e nei fine settimana con orario continuato dalle 10 alle 19.30. L’esposizione sarà accompagnata da un fitto programma di visite guidate, attività laboratoriali ed eventi collaterali ad iniziare dalle visite gratuite inaugurali che si terranno oggi, domenica 26 novembre, alle ore 15.30 e alle ore 18. Oggi alle ore 16, in collaborazione con Feliz, si terrà la visita spettacolo di e con Elisa Dani, dedicata alle famiglie con bambini dai 7 anni, dal titolo “Il mio volto è la mia CASA: e se vola è ancora meglio!”. Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è necessario prenotarsi sul sito www.fondazionecrc.it.

Negli spazi di Palazzo Banca d'Alba è allestita la mostra di arte contemporanea "Mai la luna gridò così tanto". Attraverso lo sguardo di 12 artiste e artisti, di diverse generazioni e provenienze, l’esposizione esplora le dinamiche storiche e contemporanee della violenza di genere, le molteplici forme di oppressione fisica e psicologica attraverso cui si esercita, il suo stretto legame coi fattori sociali, politici, economici e culturali che caratterizzano la condizione femminile nel mondo. Info e orari: https://fsrr.org/mai-la-luna-grido-cosi-tanto.

Oggi, domenica 26 novembre, appuntamento alle 16.30 alla Castiglia a Saluzzo dove si svolgerà la presentazione del libro “Un’altra vita” di Filomena Lamberti, con la partecipazione di Adonella Fiorito, a cura dell’associazione Mai+sole.

A seguire possibilità di visita alla mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” La mostra è visitabile fino al 25 febbraio 2024 nei seguenti orari: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-19. Info: www.fondazioneartea.org e www.visitsaluzzo.it. L’incasso della mostra dell’intera giornata di domenica 26 novembre sarà devoluto all’associazione Mai+Sole.

A Vicoforte sono prorogate fino ad oggi, 26 novembre, le visite alla cupola ellittica. Con elmetto e imbrago sarà possibile una salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte.

Magnificat è il nome dell’emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica.

Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità del santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia e oggi monitorato da sofisticate tecnologie di precisione.

Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica

A Busca apertura nel fine settimana a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri.

Al Filatoio di Caraglio fino a domenica 25 febbraio si può visitare la mostra “Inge Morath. L’occhio e l’anima”. Cent’anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna nella storia dell’agenzia Magnum Photos. Il progetto espositivo conosce il suo sviluppo attraverso quindici sezioni tematiche che ripercorrono le principali esperienze di Inge Morath: si inizia con una serie di ritratti sulla fotogiornalista ad opera di diversi autori, tra cui Henri Cartier-Bresson, Yul Brynner e Phil Stern, per passare poi ai suoi esordi in occasione del suo viaggio a Venezia, dove sono nati la passione e il rapporto con la fotografia, ai reportage in Spagna, Italia, Iran, Francia, Messico, America, Russia e Cina. Viaggi che ha affrontato sempre con serietà, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni regione dove si recava. Spazio poi alla serie Mask, figlia della collaborazione con l’illustratore Saul Steinberg, e ai ritratti dell’ultimo periodo della sua vita.

La mostra è aperta il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Ingresso ridotto per chi esibisce il biglietto della mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, l’esposizione collettiva in corso fino al 25 febbraio alla Castiglia di Saluzzo, che si lega fortemente alla monografica di Inge Morath e in cui sono esposte altre sue fotografie della serie “Mask”.

A Cuneo, la mostra “40 Edizioni di sport e solidarietà” racconta la storia della stracittadina solidale e della città, la Straconi, presentate in parallelo alla storia nazionale e mondiale. L’allestimento si potrà visitare fino ad oggi, 26 novembre, in Sala San Giovanni, Cuneo. Con questa iniziativa la Stracôni condivide il suo archivio facendolo diventare patrimonio storico della città. In esposizione ci saranno le foto storiche della Stracôni, le testimonianze video e gli oggetti che rappresentano le 40 edizioni della Stracôni, come le magliette commemorative e i riconoscimenti che ogni anno vengono distribuiti a chi acquista il pettorale.