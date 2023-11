Concerto per Israele, a Guarene si chiude il Contemporary Music Hub

Si è chiusa nella mattinata di oggi, domenica 26 novembre, a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene, la rassegna Contemporary Music Hub – “400 anni di musica contemporanea", ciclo di cinque concerti organizzati da I’M Exchange. Per il gran finale - alla presenza, tra gli altri, del presidente della Comunità Ebraica di Torino, Dario Disegni - il Virtuoso Ensemble (soprano Anna Chierichetti, viola Lara Albesano, direttore d'orchestra Andrea Gottfried) si è esibito nel “Concerto per Israele” eseguendo Yizkor (In memoriam) di Oedoen Partos, Tre pezzi per voce e archi di Osvaldo Golijov e la Serenata per archi op. 48 di P. I. Tchaikovski.

"Il concerto di oggi è stato immaginato un anno fa, ma visti i fatti terribili dello scorso 7 ottobre, non possiamo restare indifferenti - ha dichiarato Adrian Pinzaru, direttore artistico di Contemporary Music Hub -. Questo concerto assume il carattere di un'iniziativa per il diritto di esistere di Israele, ricordando che l’arte non è mai 'contro'. Il nostro dovere è quello di essere al fianco di Israele, con il diritto di criticarne anche le scelte, ma il 7 ottobre abbiamo vissuto un attentato al diritto di esistere del popolo d'Israele. Israeliani e Palestinesi hanno il diritto di vivere in pace".

"Guarene è un piccolo Comune, capace tuttavia di proporre un palinsesto culturale di altissimo livello - è il pensiero del vicesindaco del Comune roerino, Claudio Battaglino -. E ci piace pensare, per un appuntamento come quello di oggi, che la musica possa essere un ponte di pace tra i popoli".