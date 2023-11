“La castagna: dal bosco alla tavola": seminario a Mondovì

Il Comizio Agrario, la Comunità dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri e l’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì organizzano venerdì 1° dicembre alle ore 17,30 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero - 45 in Mondovì il seminario dal titolo “La castagna: dal bosco alla tavola. Tradizione e innovazione per un sapore d’autunno”.

Partecipano all’incontro il prof. Silvio Matteo Borsarelli, nutrizionista, Marco Bozzolo, castanicoltore e membro della Comunità dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri, Guido Viale, referente dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì. Modera l’incontro il direttore del Comizio Agrario Attilio Ianniello.

Il seminario ha l’obiettivo di promuovere il consumo delle castagne del territorio poiché ricche di principi salutari dal punto di vista nutrizionale.

Inoltre si propone di mantenere viva l’attenzione verso la castanicoltura, un’attività tradizionale delle nostre montagne.

A tal fine il Comizio Agrario, riprendendo una sua antica tradizione, ha pensato di consegnare un simbolico riconoscimento ai seguenti castanicoltori: Ettore e Marco Bozzolo (Viola Castello), Claudio e Paolo Grossi (Roccaforte Prea) e Fabrizio Agosto (Frabosa Sottana).