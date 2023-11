Croce Bianca, a Ceva una giornata per presentarsi a bambini e ragazzi

Torna il 2 dicembre, a Ceva, “Giocando con la Croce Bianca”, il pomeriggio in cui bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media potranno diventare soccorritori per un giorno e utilizzare presidi di soccorso veri, in un percorso tra diverse postazioni. La partecipazione è gratuita, ogni avventore riceverà una simpatica sorpresa e saranno presenti anche l’elfo, la trucca bimbi e l’immancabile Babbo Natale in carne e ossa.

Dopo l’esperienza degli ultimi due anni in cui un folto numero di bambini ha terminato il percorso e conseguito l’attestato di partecipazione, anche quest’anno l’attività ludico-divulgativa rivolta ai giovanissimi si terrà a Ceva in via Marenco, a partire dalle ore 14. In caso di maltempo, invece, nella palestra delle scuole elementari.

“Crediamo fortemente – spiegano dalla Croce Bianca – che si debba partire dai bambini per costruire un domani migliore, anche in termini di salute e azioni salvavita. Farlo attraverso il canale del gioco è forse la strada più efficace, così abbiamo deciso di proporre nuovamente questa giornata con i più piccoli al nostro fianco, in nome della cultura, del soccorso e della solidarietà”.

Si ringraziano sin da ora per il prezioso contributo Banco Azzoaglio, Paolo Roà di Azimut, Noberasco Spa e Unimont Servizi.