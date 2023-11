Badminton e parabadminton, argento per Diana Luta (Alba Shuttle) ai campionati italiani

Si sono svolti a Milano i campionati italiani assoluti di badminton e di parabadminton. Alba Shuttle ha qualificato ben 5 giocatori: Diana Luta, Ilaria Fornaciari, Sofia Protto, Giuseppe Monchiero e Jakub Boero. In un clima caloroso ed emozionante, per i colori langaroli spicca il bellissimo e "storico" argento vinto dalla giovane Diana Luta nella categoria singolare VH del parabadminton. Si segnala così una delle speranze della nazionale italiana per le prossime competizioni internazionali. Ottimo il comportamento di tutti gli albesi, che hanno stabilito con 9 vittorie il nuovo record di partite vinte. L’argento di Diana e il quarto di finale conquistato da Sofia Protto nel singolare collocano questa edizione come una delle migliori giocate dall’Alba Shuttle. Ottime prestazioni per i doppi Ilaria Fornaciari/Sofia Protto e Giuseppe Monchiero/Jakub Boero, sempre molto competitivi. Con l’edizione dei campionati provinciali in programma ad Alba il 3 dicembre si conclude la stagione agonistica. Il 7 dicembre ci sarà la consueta assemblea generale dei soci di fine anno e di approvazione del nuovo statuto.