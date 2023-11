Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Olbia 3-0, Alice Farina: "Abbiamo giocato sciolte e senza pressioni" (VIDEO)

Puma grintoso e determinato! La Lpm Bam Mondovì ha iniziato il girone di ritorno di regular season infliggendo alla formazione sarda dell'Hermaea Olbia una sconfitta pesante, anzi pesantissima. Le ragazze di coach Gazzotti, senza le infortunate Pizzolato e Grigolo, hanno sfoderato una prestazione praticamente perfetta.

Una vittoria limpida, dunque, per le pumine, brave a ritrovarsi in un momento così delicato della stagione. Buona prova da parte di tutte le monregalesi, compresa la centrale Alice Farina. Per Lei 9 punti all'attivo (eff. del 54%) e due preziosi muri. Eccola ai nostri microfoni:

Nel video seguente, invece, gli emozionanti momenti vissuti prima del match, con il minuto di rumore osservato per dire basta alla violenza sulle donne: