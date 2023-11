Sinner regala all’Italia la seconda Coppa Davis della storia

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner ha regalato all'Italia la seconda Coppa Davis della storia. L'azzurro ha conquistato il secondo e decisivo punto in favore del team capitanato da Filippo Volandri nella finale contro l'Australia, andata in scena sul veloce indoor di Malaga. Il tennista azzurro, 22enne di San Candido, numero 4 del mondo, si è imposto su Alex De Minaur, 24enne di Sydney, numero 12 del ranking internazionale, col punteggio di 6-3 6-0. Per l'altoatesino solo vittorie in queste Finals: ha vinto cinque match, ovvero tre singolari e due doppi, trascinando l'Italia, capitanata da Filippo Volandri, alla conquista della "mitica insalatiera".Il match odierno è stato dominato da Sinner, che non ha mai perso il servizio. Nel primo parziale break in favore dell'azzurro nel terzo gioco e nel nono gioco. Senza storia la seconda frazione.E' il secondo successo dell'Italia in Davis, dopo la prima, "storica" vittoria del 1976. Ad alzare la Coppa al cielo, oltre a Sinner e a Matteo Arnaldi, che oggi ha conquistato il primo punto, battendo per 7-5 2-6 6-4 Alexei Popyrin, Lorenzo Sonego, decisivo nei doppi contro l'Olanda e la Serbia in queste Finals, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Costretto alla panchina per infortunio, ma sempre in prima fila a tifare per i compagni, Matteo Berrettini.Per gli azzurri era l'ottava finale; per l'Australia era invece il 49esimo atto conclusivo (20 le "insalatiere" conquistate). In finale l'Italia aveva già affrontato gli australiani (e perso) in tre occasioni, ovvero nel 1960, nel 1961 e nel 1977. Gli azzurri non giocavano un atto conclusivo di Coppa Davis da 25 anni (dal 1998); mentre l'Australia aveva disputato l'ultima finale 20 anni fa, ovvero per l'ultimo successo, datato 2003.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).