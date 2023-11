Visita medica fiscale a 4 giorni dall'intervento: non bastava verificare la cartella del malato?

Riceviamo e pubblichiamo.

Gent.mo Sig. Direttore,

Le scrivo perché qualcuno mi aiuti a capire come funziona il servizio delle visite mediche fiscali.

Mia moglie, dipendente dell’ospedale di Cuneo, si è sottoposta recentemente a un intervento chirurgico presso lo stesso ospedale.

Le sono stati applicati diversi punti di sutura e il chirurgo che l’ha operata, altro dipendente dell’ospedale, le ha concesso una prognosi di venti giorni di riposo.

Il lavoro è impegnativo e gravoso dal punto di vista fisico e la rimozione dei punti di sutura normalmente avviene dopo otto, nove giorni dall’intervento.

Ebbene, dopo quattro giorni dall’intervento, è arrivata la visita del medico fiscale che non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto intervento chirurgico.

Non voglio contestare il servizio delle visite mediche fiscali in se stesso ma, considerato che le stesse hanno un costo economico, non sarebbe opportuno verificare prima la cartella sanitaria del dipendente malato ed effettuare visite di fiscali di controllo più mirate ?

Quello che, come comune cittadino mi disturba, è l’evidente spreco di risorse umane ed economiche. Quanto ci costa una visita medico fiscale?

Nicola Pettorino