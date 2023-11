Bra: contributi per la gestione dei grandi impianti sportivi

Il Comune di Bra sostiene ancora una volta lo sport. E lo fa supportando le grandi strutture sportive coperte costrette ad affrontare maggiori spese per la gestione degli impianti a causa del rincaro delle forniture energetiche che l’intera Europa deve affrontare in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina.

Così, l’Amministrazione braidese ha pubblicato un bando che stanzia 20 mila euro a cui attingere per la concessione di contributi a favore di gestori e concessionari privati (oppure altri enti sportivi dilettantistici) gestori di grandi impianti sportivi privati con sede nel comune di Bra a parziale copertura delle spese energetiche sostenute tra l’11 novembre 2022 e il 31 marzo 2024. Requisito minimo necessario per l’adesione al bando il fatto che le strutture abbiano un volume relativo agli ambienti chiusi riscaldabili non inferiore ai 6.000 m³. I contributi elargiti varieranno su base proporzionale al volume della struttura, con fattore premiante l’adozione di sistemi per il risparmio energetico. Il contributo massimo ottenibile è pari a 12 mila euro.

“L’Amministrazione comunale”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo sport Daniele Demaria, “ritiene lo sport un elemento fondamentale nella vita dei cittadini, soprattutto dei giovani, con importantissime ricadute positive di natura psico-fisica. Pertanto, consapevoli delle difficoltà economiche che i gestori dei grandi impianti devono sostenere per consentirne la prosecuzione dell'attività anche nel periodo invernale, abbiamo attivato una serie di interventi di supporto”.

Le domande, compilate sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune (sul Portale appalti) o ritirabile presso l’Ufficio Sport sito a in Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la Libertà 20, dovranno essere inviate entro il 21 dicembre 2023 all’indirizzo comunebra@postecert.it mediante PEC, oppure mediante una qualsiasi casella di posta elettronica allegando copia del documento di identità. In questo caso è consigliabile anche l’invio per conoscenza all’indirizzo ufficio.sport@comune.bra.cn.it.