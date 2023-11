Bra, devozione alla medaglia miracolosa con le vincenziane al Santuario di Madonna Fiori

Il tutto in osservanza di una bella tradizione braidese, come ci racconta Clara Raviola Testa, presidente del Gruppo di volontariato vincenziano cittadino: «Si tratta di una devozione nata grazie alle Suore figlie della carità di San Vincenzo che nel recente passato hanno abitato nella canonica parrocchiale di San Giovanni, a Bra. Ricordiamo in modo particolare suor Rosalia, suor Lidia e suor Annunziata che avevano mantenuto viva questa tradizione. Ora le volontarie vincenziane intendono continuare su questa scia l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, in cui verranno anche ricordate le vincenziane defunte».