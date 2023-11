Bilancio di fine stagione positivo per la cooperativa agricola Montaldese

Si è conclusa nei migliori dei modi la stagione della cooperativa agricola

Montaldese, infatti sabato sera, presso il ristorante Albero Fiorito di Moline, i soci con le loro famiglie si sono riuniti per la tradizionale cena degli auguri e fare il bilancio stagionale.

Bilancio più che positivo visto che le nuove "leve" della cooperativa hanno portato e presentato i loro eredi di pochi mesi e questo fa ben pensare per il futuro per le aziende e per il paese. Al sodalizio erano presenti anche i rappresentanti della Coldiretti di Cuneo e Mondovi, la Giunta Comunale,con i tecnici ed operatori di Montaldo, il margaro Livio.

Presente anche il dott. Sanielli, che sta curando i lavori sugli alpeggi Mezzerina e Mierze.

"I capannoni, - spiegano il segretario Roberto Basso ed il presidente Giuseppe

Basso, - con un importante contributo comunale sono già stati oggetto di una ristrutturazione, quello di Alpe Mezzarina è stato oggetto di ristrutturazione e dotato di energia elettrica, inoltre nel nuovo progetto si prevede in base ai fondi disponibili un laghetto per la riserva idrica e ristrutturazione locale stagionatura formaggi, sull'Alpe Marze, invece, si prevede una pista forestale per raggiungere alcuni pascoli lontani evitando cosi passaggi pericolosi e soprattutto per il benessere del bestiame e perchè no, dei pastori, inoltre anche qua captazione

dell'acqua, impianti di energia elettrica con pannelli fotovoltaici e ristrutturazione locale stagionatura formaggi, rimane da valutare su quale Alpe si avrà l'autorizzazione per la lavorazione formaggi il tutto e vincolato a quale somma viene erogata".

La cooperativa Agricola Montaldese è una realtà storica e consolidata nel 1981, con allora sindaco Giorgio Maria Lombardi, che mantiene cultura e tradizioni con un po' di innovazione tecnologica.