Piozzo contro la violenza sulle donne, nel ricordo di Giulia Cecchettin

"Io sono Giulia". Con un ricordo in memoria della giovane uccisa dall'ex fidanzato in Veneto, Piozzo ha scelto di metterci la faccia e dire no alla violenza sulle donne.

Ieri, domenica 26 novembre, al termine della Santa messa, sul sagrato della chiesa l'amministrazione con il sindaco Antonio Acconciaioco, famiglie, bambini e associazioni hanno partecipato attivamente all'iniziativa coordinata dalla signora Anna Tognella e realizzata con le amiche Tiziana Priola, Maria Rita Giuliano e Daniela Maria Grisotto.

Un tappeto rosso, costellato di fiocchi con i volti e i nomi delle donne che sono state vittime di violenza e un manichino con un cartello "Io sono Giulia".

L'allestimento non è stato l'unico, lo stesso gruppo, nei giorni precedenti aveva creato installazioni a tema anche in centro paese e all'Albarosa, presso la Big Bench.