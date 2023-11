Quattro appuntamenti con l’Unione Montana Mondolè per “diventare comunità educante”

Inizieranno lunedì 4 dicembre alle ore 20 presso la Sala Consiliare di Frabosa Sottana (via IV Novembre 12) gli appuntamenti del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CRC nella cornice del bando Comunità in rilievo, vede il Comune di Frabosa Sottana in qualità di ente capofila e nella cordata dei partner si inseriscono, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei, con la partecipazione in qualità di partner, anche del Comune di Villanova Mondovì. L’attività presentata alla Fondazione si pone come obiettivi l’incremento dei servizi per le famiglie in ambito socio-educativo, così che tutti gli studenti e le studentesse abbiano le stesse opportunità formative, il sostegno alle fasce deboli della popolazione migliorando le attività educative andando incontro alle richieste e alle esigenze di doposcuola e di attività extracurricolari e, infine, il contrasto allo spopolamento della montagna valorizzando le scuole dei territori marginali e la partecipazione pubblica e collettiva alla cura delle risorse territoriali.

Dopo aver realizzato, nel corso dell’anno 2022-2023, l’attività di doposcuola e il servizio di trasporto comunale per i bambini delle scuole di montagna primarie e dell’infanzia, si avvia ora l’azione 2, che prevede il “Patto di comunità educante”, cioè una serie di incontri aperti al pubblico finalizzati a far conoscere e ad aprire un dialogo sui Pilastri educativi, temi considerati di fondamentale importanza per dare efficacia alle intenzionalità educative su tutto il territorio coinvolto. I Pilastri educativi rappresentano il cuore pulsante del “Patto di comunità educante”, sono argomenti considerati talvolta “spinosi” o ostici, dibattuti nel mondo degli adulti ma vicini alla quotidianità di bambini e ragazzi, temi che hanno peso specifico importante nella vita sociale e famigliare e che, in queste occasioni, verranno affrontati con l’aiuto di un esperto, così che l’intero territorio possa mettersi al lavoro e diventare, appunto, comunità educante.

Durante il primo incontro si discuterà il Pilastro di sostenibilità ambientale, cultura e turismo insieme a Daniela Ciaffi, operatrice di labsus – laboratorio per la sussidiarietà. La tutela dell’ambiente passa anche dal nostro esempio e dall’applicazione delle buone pratiche a livello locale. Come possiamo tutelare la montagna e chi la abita promuovendo al contempo l’indotto turistico e culturale? Di questo si parlerà appunto nella serata del 4 dicembre.

Gli appuntamenti proseguiranno poi con il seguente calendario:

lunedì 15 gennaio ore 20, sempre presso la Sala Consiliare di Frabosa Sottana, con Michele Gagliardo dell’associazione Libera per il Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità;

martedì 20 febbraio ore 20 a Roccaforte Mondovì con Daniela Ciaffi di labsus laboratorio per la sussidiarietà per il Pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo;

martedì 12 marzo ore 20 a Pianfei con Michele Gagliardo dell’associazione Libera per il Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità.

Gli incontri del “Patto di comunità educante” si concluderanno poi con un’assemblea pubblica e con un evento finale nel corso della primavera 2024.

Un’occasione per stare insieme, conoscersi e confrontarsi su temi di attualità e di forte pregnanza sociale, questo rappresentano gli incontri della fase 2 del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”. Un’opportunità per tutti coloro che vogliano davvero sentirsi parte di una comunità e contribuire, attraverso il dialogo, alla crescita del territorio e al confronto intergenerazionale.

Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481.

Per prenotarsi accedere al link https://forms.gle/PRCELhPYQ5do3YSj9