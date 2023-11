Un successo la Festa dell'Albero: messe a dimora in Granda 26 piantine

Si sono conclusi ieri 26 novembre in provincia di Cuneo gli eventi e le celebrazioni coi Carabinieri Forestali in relazione alla Festa dell’Albero. Sono state messe a dimora 26 piantine rese disponibili dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Sono stati coinvolti all’incirca 1.000 alunni di 12 istituti scolastici insieme a Sindaci ed esponenti delle amministrazioni comunali, ad associazioni ambientaliste, all’Associazione nazionale Forestali in congedo, i Volontari antincendio boschivo ed altre istituzioni del territorio.