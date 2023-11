A Busca un nuovo posto dove coltivare talenti

Uno spazio socio-educativo rinnovato e ampliato, che sarà chiamato all’inglese, Open education space, sarà inaugurato sabato 2 dicembre, alle ore 11 al piano terreno della ex scuola elementare di Busca, in via Carletto Michelis, adiacente alla biblioteca civica, già sede di attività culturali e associative. Il progetto era stato presentato dal Comune di Busca, in accordo con numerosi enti e associazioni buschesi che si occupano di queste tematiche, al Bando Spazio Giovani 2023 della Fondazione CRC che lo ha accolto e finanziato.

“L’intervento – dicono le assessore Lucia Rosso e Beatrice Aimar che si occupano del progetto – ha riguardato l’abbellimento dei locali e ora si amplia il ventaglio di offerte destinate a diverse fasce di utenza, dai laboratori per le attività creative dei bambini all’aula studio da mettere a disposizione dei più grandi. Ringraziamo la Fondazione Crc per il contributo di 80.000 euro, in due annualità. Una terza annualità, in autofinanziamento, ci permetterà di realizzare anche Busca uno spazio dedicato ai talenti, sull’esempio del Rondò di Cuneo”.



Sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura e di decorazione, è stata creata un’immagine simbilica, realizzata dall’illustratrice Mirella Tallone, è stato rifatto il pavimento in due aule, sono stati sistemanti nuovi arredi nello spazio dedicato all’apprendimento con poltrone, scrivanie, sedie, tavoli grandi e tavolini. Qui si svolgono ora le attività consolidate della Ludoteca e del Doposcuola, il corso di Italiano per stranieri e le prove della Banda musicale di Castelletto e dal prossimo saranno avviate le nuove attività.



Collaborano all’iniziativa l’Istituto comprensivo Carducci, Insieme a voi società cooperativa sociale onlus, la Consulta delle famiglie, l'associazione Andirivieni (cohousing giovanile), il Complesso bandistico musicale di Castelletto Busca, l'associazione Crescere, l'associazione Idee.com.