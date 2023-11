A Cherasco lo spettacolo “La Favola di un’altra giovinezza" con Eliana Cantone

Il Mutamento Zona Castalia, in collaborazione con la rassegna “Cibo per la mente”, a cura del Teatro delle Dieci, presenta venerdì 1° dicembre al teatro Salomone di Cherasco “La Favola di un’altra giovinezza: tra letteratura, cinema e teatro”, sul palco Eliana Cantone. La drammaturgia di Giordano Vincenzo Amato e la suggestiva colonna sonora dal vivo di Elisa Fighera contribuiscono a creare un’esperienza unica che cattura l’immaginazione dello spettatore. Lo spettacolo trae ispirazione dal romanzo di Mircea Eliade e dall’omonimo film di Francis Ford Coppola. La storia segue le vicende di Maria Piarulli, una protagonista italo-rumena, figlia di immigrati italiani in Romania alla fine dell’Ottocento. A 65 anni, Maria viene colpita da un fulmine che, invece di spegnerla, le regala una nuova possibilità : una nuova giovinezza. Un racconto originale e insolito, a volte anche paradossale, che si dipana come un viaggio ironico e onirico alla ricerca di una seconda opportunità di vita, di un’altra giovinezza. Lo spettacolo è stato insignito del prestigioso riconoscimento come vincitore del bando Kilowatt Festival Visionari 2013, confermando la sua eccellenza artistica e la capacità di trasportare il pubblico in un mondo affascinante e surreale. Il sipario si alza alle 21.00

Info e prenotazioni 3477851494

teatrosalomonecherasco@gmail.com

Ticket: posto unico 10 euro, ridotto 8. Gratuito sotto i 6 anni, disabili e disoccupati con tesserino.