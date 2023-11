A "Il Quartiere" di Saluzzo la festa delle "nozze d'oro"

Un appuntamento tradizionale e molto atteso.

Sabato 2 dicembre il Comune di Saluzzo organizza il ritrovo degli sposi del 1973, cioè coloro che quest’anno hanno festeggiato o festeggeranno le “Nozze d’oro”. Si tratta di 56 coppie.

L’appuntamento è alle 11 nella Sala tematica de “Il Quartiere”, l’ex caserma “Musso” di piazza Montebello.

Le coppie saranno accolte dal sindaco Mauro Calderoni con esponenti della giunta comunale e dell’Amministrazione civica.

Ai festeggiati verrà donata una copia del libro “L’ombra della Torre di Saluzzo” dell’artista Franco Giletta (Fusta editore) e una rosa sarà l’omaggio floreale riservato alle signore.

L’incontro si concluderà con l’abituale foto di gruppo ed un brindisi che sarà l’occasione per uno scambio d’auguri in vista delle prossime festività natalizie.

I parcheggi in piazza Montebello sono in numero limitato. Non sarà possibile accedere al cortile interno dell’ex caserma perché sono in corso dei lavori; il portone carraio di via Monviso sarà pertanto chiuso e inaccessibile.

«Il ritrovo per festeggiare le “Nozze d’oro” – dice il sindaco Calderoni – è sempre un momento emozionante perché permette a noi amministratori di incontrare, parlare e guardare in faccia quelli che sono i pilastri della nostra comunità cittadina, quelle persone che da mezzo secolo si aiutano, si fanno compagnia, si confrontano, crescono insieme. Che bell’esempio per le generazioni dei nostri figli e della nostre figlie».