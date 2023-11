Alla sartoria di Oasi Giovani la Festa dell'Indipendenza albanese

Un'occasione per conoscere la storia e le tradizioni del Paese delle Aquile. Oasi Giovani ha organizzato presso la sartoria Oasi del cucito “Lucia Bramardi” due giorni speciali per ricordare la Festa dell'indipendenza dell'Albania.

Martedì 28 e mercoledì 29 novembre, dalle 17, sarà possibile vedere nei locali di via Garibaldi abiti e costumi tipici, tessuti e ricami colorati, elementi tradizionali e piatti tipici della cultura albanese. Il tutto davanti ad un aperitivo.

"L'iniziativa – dicono dalla sartoria – vuole essere un modo per recuperare e far conoscere la cultura di un popolo che a Savigliano vede una nutrita comunità. L'indipendenza dai Turchi, del 1912, è uno dei momenti più importanti e sentiti nella cultura albanese. L'appuntamento è libero ed aperto a tutti, anche soltanto per fare due parole con il personale della sartoria".