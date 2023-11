Davide Longo ritorna a Busca per il quinto romanzo della serie con Bramard e Arcadipane

Giovedì 30 novembre alle ore 21 sarà a Busca lo scrittore Davide Longo per presentare il suo ultimo romanzo con protagonisti Bramard e Arcadipane, ossia “la risposta del Nord al commissario Montalbano, l'invenzione del poliziesco piemontardo”, parola di Alessandro Baricco. E’ il nuovo appuntamento degli Incontri con l’autore organizzati dalla biblioteca civica.

Per i buschesi è un gradito ritorno, dopo la serata di metà giugno dello scorso anno, quando nel giardino del palazzo comunale aveva intrattenuto il pubblico con il racconto della penultima puntata serie, La vita paga al sabato.



Il nuovo titolo è “Requiem di provincia” (Einuadi Stile Libero). L’indagine dei due protagonisti si svolge in seguito all’attentato subito da un dirigente di un grande gruppo industriale, che è in coma, con un proiettile nella testa. Qualcuno col viso coperto da un passamontagna gli ha sparato a sangue freddo sul pianerottolo di casa…



I lettori che già conoscono i due personaggi sono costretti ad andare indietro nel tempo, fare girare la moviola al contrario fino al 1987, in una Torino brumosa e risalire, pertanto, a prima della cattura dell’assassino della moglie e della figlia del commissario. Qui Vincenzo Arcadipane è semplice ispettore, catturato dal fascino e dal malessere esistenziale di Corso Bramard e costretto a inseguirlo a bordo della sua Alfa 33 Quadrifoglio Verde metallizzata. L’intreccio è un pretesto per descrivere atmosfere, persone, situazioni.