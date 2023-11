Domenica pomeriggio l'arte visiva si trasfigura in musica in Casa Fracotto

Domenica 3 dicembre alle ore 16 in Casa Francotto un evento musicale con Angelo De Leonardi baritono e Pierluigi Ostuni tiorba e chitarra accompagnerà la visita alla mostra L’altra Metà. La donna nell’arte. Da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic.



“Proporremo - spiegano i due musicisti - un’esperienza sonora delle tele, un’ambientazione sonora coeva alle artiste, per ascoltare la musica che le ispirava, per sentire racconti e storie parallele della percezione musicale, per dare voce a personaggi, nomi, titoli spesso oggetto di raffigurazioni pittoriche. Saranno pagine di raro ascolto tratte dall’immaginario di musicisti uomini, che pronunciano nomi di donne mitiche o storiche, eroiche o fatali, Armida, Clorinda, Dafne, Silvia, Sofronia, o di musiciste che nella storia, dal Rinascimento al Novecento, hanno affermato il loro genio creativo in una società che concedeva loro la possibilità di far musica soltanto tra le pareti domestiche o di un convento. Da questi spazi angusti del privato, tuttavia, le donne emergono e giganteggiano con l’espressione inedita del loro talento come compositrici, cantanti, strumentiste, direttori, editrici: centinaia di protagoniste della scena musicale in tempi in cui l’emancipazione femminile era cosa ancora impensata. In lungo e in largo per l’Europa si è assistito così per secoli ad un infinito movimento di carrozze che diffondevano le innovazioni dello stile e le mode musicali, scortando cantanti e primedonne cariche dei loro bauli pieni di trine, costumi, parrucche e ciprie, ma soprattutto spartiti e arie composte per loro e sovente da loro stesse”.



Prossimi eventi colllaterali

Giovedì 7 dicembre alle ore 18 incontro con l’autrice del libro ”Il segreto del quadro” (edito da Araba Fenice), Renata Freccero: suggestivo racconto della storia del Moncalvo e della figlia pittrice, suor Orsola Maddalena Caccia, presente con alcune opere in mostra.

Domenica 10 dicembre abbinamento della mostra con il Mercatino di Natale per le vie del centro storico della città.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre sarà possibile visitare con un unico biglietto (con prenotazione) la Collezione privata La Gaia, situata sulla collina di Busca.



Visite guidate su prenotazione

Lo staff di Casa Francotto è disponibile poi ad organizzare visite guidate su prenotazione (telefono 371.5420603) per rendere ancora più piacevole ed interessante la visita.



In mostra 120 opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…



Casa Francotto

piazza Regina Margherita

Telefono 371.5420603



Orari

Venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30.



Biglietti

Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria di Casa Francotto, in piazza Regina Margherita.

intero 12 euro

ridotto 8 euro (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16)

gratis inferiori a 14 anni