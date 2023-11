Per "Dialoghi di libertà" la Fondazione Opera Pia Peyrone di Morozzo organizza l'incontro "Cosa mettiamo nelle nostre disponse?"

Martedì sera 28 novembre alle ore 20,45 presso la sala Incontri della Fondazione in via A.Viglione a Morozzo si terrà il terzo dei Dialoghi della Fondazione dal titolo "COSA METTIAMO NELLE NOSTRE DISPENSE? - Buoni consigli per una buona alimentazione". La serata sarà condotta e dialogheranno fra loro il dott. Massimo Ricci Biologo Nutrizionista e il dr. Elia Marabotto, Medico Veterinario.

La Fondazione Opera Pia Peyrone è stata una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della L. 6970/1890, eretta in Ente Morale con R.D. 13 gennaio 1895.

L' Opera Pia Peyrone è un'Istituzione che prese vita da un lascito testamentario del Cavalier Vincenzo Peyrone datato 30 aprile 1891. Le finalità e le attività sono regolate da uno statuto approvato dall'allora Re Umberto I.

Il Consiglio di Amministratore ha messo a punto e approvato un nuovo Statuto, i cui principi ispiratori sono gli stessi del precedente, dando priorità alle attività di carattere sociale, con particolare attenzione ai giovani e alla loro formazione, alle persone con difficoltà anche di carattere sociale, alla possibilità di collaborare con altre Associazioni aventi stesse finalità.

Continuano le attività filantropiche dell'Opera, che ha continuato il suo supporto di sostegno in caso di difficoltà alle persone. Le risorse finanziarie sono dipendenti in massima parte dalle locazioni di terreni agricoli e fabbricati. E' stata fatta la scelta di non alienare ulteriori beni dell'Opera. Tale scelta pone gli Amministratori ad una ancora più attenta gestione degli interventi proprio in funzione delle reali finalità. In seguito alla in Fondazione di Diritto Privato, dal 28 gennaio 2019 è in vigore un nuovo Statuto, che mantiene salde e ferree le linee impostate dal Cav. Vincenzo Peyrone.

Tali attività si concretizzano nella emanazione di Borse di Studio che vengono ogni anno erogate in favore degli studenti meritevoli residenti nel Comune di Morozzo, sia in una edizione "estiva", due borse di studio del valore di 2200 € cadauna destinate a studenti meritevoli della classe IV della Scuola Secondaria di II grado, sia in una edizione invernale.

Le Borse di Studio invernali vengono correlate alla Fiera del Cappone che si tiene la domenica 9 dicembre, giorno nel quale verranno consegnate 3 Borse di Studio del valore di 1500 € per gli studenti che hanno concluso la Scuola Secondaria e 2 Borse di Studio del valore di 2800 € per gli studenti universitari.