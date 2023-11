Si concludono gli eventi del 40º di attività dell'Associazione per gli Studi di Cravanzana

Sabato 9 dicembre si concludono a Cravanzana i festeggiamenti per i 40 anni di attività.



Il 2023 stato un anno particolarmente intenso per l’Associazione per gli Studi su Cravanzana, che ha voluto festeggiare degnamente i propri 40 anni di lavoro. Nel corso dei mesi appena scorsi si sono registrate iniziative di grande respiro e onorate da un pubblico appassionato che ha potuto esplorare i vari campi su cui l’Associazione è impegnata da oramai quattro decenni.



Si è cominciato a maggio con una grande mostra di arte moderna che ha portato a Cravanzana pittori di fama oramai internazionale quali Massimo Berruti e Pier Tancredi De-Coll’. Nel mese di luglio si è realizzata la tradizionale Veglia durante la quale la cultura langhetta si è confrontata con l’Occitania offrendo agli intervenuti una visione sui reciproci gusti, valori e musica. A settembre, in stretta collaborazione con le Confraternita della Nocciola di Cortemilia, è stato predisposto uno studio sulla storia della corilicoltura sulle nostre colline che è stato presentato ad un foltissimo pubblico intervenuto per la 21ª Dieta svoltasi a Cravanzana.



Non sono mancate ovviamente numerose attività ricorrenti quali gli spettacoli, le passeggiate letterarie, la collaborazione con gli istituti scolastici, le attività benefiche.



Tra poco, sabato 9 dicembre, si concluderà questo anno speciale. Alle 20.,30, si inaugurerà la nuova versione del Presepe a grandezza naturale con un accompagnamento di melodie natalizie tradizionali eseguite dal vivo con violini, cornamuse, fisarmoniche. A questo momento farà seguito il tradizionale Racconto di Natale e il panettone per augurare a tutto il mondo le migliori feste della Natività e, soprattutto, un 2024 di serenità e pace.