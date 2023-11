“Venerdì in mostra” al Complesso Monumentale di San Francesco: ciclo di incontri a Cuneo

Nell’ambito del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperto fino a domenica 17 marzo 2024 presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo, Fondazione CRC propone i “Venerdì in mostra”. Dieci incontri per adulti, il venerdì̀ pomeriggio, all’interno della mostra, trasformeranno la Chiesa di San Francesco in uno spazio di socialità̀ e di aggregazione per gli appassionati d’arte e per tutti quelli che vogliono provare ad avvicinarsi, che potranno approfondire le proprie conoscenze, confrontarsi e condividere i propri interessi in un luogo ricco di ispirazioni. Il primo ciclo di incontri, da novembre a gennaio, sarà dedicato al disegno, il secondo, da febbraio a marzo, ad approfondire temi specifici legati all’arte rinascimentale. Il primo appuntamento con i “venerdì del disegno” si terrà venerdì 1° dicembre 2023, ore 17.30. Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495. La prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite, la partecipazione è gratuita. Il programma degli eventi collaterali è a cura di Feliz.

I “Venerdì del disegno” saranno tenuti dalla maestra d’arte, scenografa, attrice e pittrice Serena de Gier e prevedono cinque laboratori di disegno in mostra in cui saranno esplorati le caratteristiche del ritratto, delle mani, del paesaggio, del corpo umano e del disegno completo. I partecipanti saranno invitati a disegnare seduti di fronte alle opere esposte, nell’atmosfera creata dall’allestimento dell’architetto Loredana Iacopino. A ogni partecipante verranno forniti tutti i materiali necessari, compresa una tavoletta attrezzata con una piccola luce per illuminare il proprio foglio nelle condizioni di luce diffusa della mostra. L’attività è dedicata agli adulti (dai 16 anni) ed è a numero chiuso con massimo 15 partecipanti. È possibile partecipare ai singoli incontri o iscriversi all’intero ciclo di cinque incontri.

Venerdì 1° dicembre 2023, alle 17.30, si parlerà de "IL RITRATTO”. Tra i volti ritratti nell’Adultera di Lorenzo Lotto, contorti nell'accusa e nella superbia, Gesù si erge al centro della scena, immobile, severo e indulgente. Accanto a lui una donna pallida, umiliata, di profilo, il viso leggermente reclinato. Contempleremo l'opera, il messaggio espressivo e narrativo. Affronteremo quindi il ritratto a tre quarti o di profilo in una lezione che sarà comprensiva anche dell'utilizzo del chiaroscuro e del disegno dei dettagli che caratterizzano la figura ritratta. Tecnica utilizzata: grafite