Un successo il pranzo di beneficenza di Riforano organizzato dall’associazione Tanzania nel Cuore

Sabato 25 novembre, nella bella cornice del ristorante Villa Botera di Riforano, tra i commensali erano presenti quattro medici che operano in modo completamente gratuito nell’ospedale di Ikonda (Tanzania) e del missionario della Consolata, fratel Gianfranco Bonaudo, che ha contribuito in maniera significativa alla costruzione dell’ospedale, insegnando a 150 operai africani il mestiere di muratori, idraulici e altre professioni.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento da parte dell’organizzatrice, Anna Messa che ha spiegato l’importanza dei risultati raggiunti: «Attualmente l’indotto attorno all’ospedale dà lavoro a molte famiglie. Grazie alla generosità di tante persone, si potrà fare ancora di più in una terra martoriata».

E prima degli auguri di Natale, ha aggiunto: «Ringrazio gli sponsor che non hanno fatto mancare il loro sostegno e tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata. Grazie anche a molti artisti di Bra, che hanno regalato alcune delle loro opere per la raccolta fondi in favore dell’ospedale di Ikonda». Giusto perché in questo periodo siamo tutti più buoni.