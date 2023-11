Giornata di Orientamento all'Istituto Tecnico Commerciale Bonelli

L'Istituto Tecnico Commerciale Bonelli riapre le porte a tutti gli studenti e alle loro famiglie per una nuova giornata di orientamento scolastico:

Sabato 2 dicembre, l'istituto accoglierà i giovani della terza media in due sessioni, dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 13, per offrire l'opportunità di conoscere la scuola e i suoi indirizzi di studio.

L'evento è pensato per aiutare i futuri studenti a fare la scelta migliore per il loro percorso formativo. I docenti, gli studenti attuali e il personale dell'istituto saranno a disposizione per guidare i visitatori attraverso le aule, mostrare i laboratori e illustrare i programmi didattici.

Sarà un'occasione di dialogo importante perchè i genitori e i ragazzi avranno l'opportunità di conversare direttamente con gli studenti e gli insegnanti della scuola, sarà possibile porre domande, scambiare opinioni e ricevere informazioni dirette su tutte le sfaccettature dell'esperienza scolastica. La scuola accoglierà i ragazzi della terza media e le loro famiglie e offrirà loro un'esperienza coinvolgente per comprendere appieno l'offerta formativa e le opportunità che il Bonelli offre.





La nostra scuola è da sempre un punto di riferimento nel panorama dell'istruzione, con una vasta gamma di indirizzi di studio che abbracciano le discipline commerciali, tecnologiche e linguistiche. L'orientamento scolastico è un momento cruciale per ogni studente e l'ITC Bonelli si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per un passo importante verso il futuro. È un invito aperto a esplorare, chiedere, e scoprire tutto ciò che questa istituzione può offrire per plasmare un percorso di studio di successo.

Non perdere l'occasione di conoscere da vicino l'Istituto Tecnico Commerciale Bonelli e prepararti al meglio per il tuo futuro! Ti aspettiamo!!!





Per ulteriori dettagli sull'evento e sull'istituto visita il sito [itc.bonelli.it](https://itc.bonelli.it ).