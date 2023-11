Savigliano, la secondaria "Marconi" sede della 3ª edizione del Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici

Sabato 25 novembre il plesso di Piazza Molineri 9 della Scuola Secondaria I grado “G. Marconi” è stato sede della III Edizione del Campionato Italiano di Rompicapo Meccanici, ideato dal famoso youtuber Hyde e dal suo amico ingegnere Cristian.

Quaranta persone, tra grandi e piccini, si sono sfidati per due ore nella risoluzione di sette rompicapo originali, ideati dai due giovani inventori.

E’ stata una sfida avvincente: i partecipanti (il più piccolo, Matteo, di soli sei anni!) hanno messo in campo concentrazione e ragionamento logico per giungere alla codifica dei meccanismi. Il punto di forza del rompicapo, che lo rende molto divertente e lo valorizza, sta nel fatto di essere rappresentato da un oggetto fisico e collezionabile che incuriosisce ed interagisce in modo diretto con il risolutore e quindi lo stimola nel cimentarsi nella propria soluzione. Quest’ultima, in base alla tipologia di rompicapo, ha richiesto agli sfidanti l'assemblaggio di parti per creare una figura, la composizione di elementi per costruire un certo schema, il disinnesco di meccanismi interni, la codificazione di informazioni, il disassemblaggio di due o più parti di un oggetto.

Dal 2021, la competizione è aperta a tutti - studenti, genitori, professori, e chiunque voglia cimentarsi - e si impegna nella promozione nelle scuole dei rompicapo meccanici come un prezioso, sano e divertente allenamento per la mente, con un pizzico di competitività.

Hyde, tramite il suo nuovo brand PlayBrain, ha l’obiettivo di rappresentare un tassello centrale nel mondo dei rompicapo meccanici in Italia. Cristian, Ricercatore in Ingegneria dei Trasporti, ama inventare e progettare nuovi rompicapo nel suo tempo libero, i quali hanno ottenuto una certa fama internazionale, vedi il suo blog NoWayPuzzle.

La scuola e tutti i partecipanti ringraziano il prof. Marco Panuzzo, promotore e organizzatore dell’iniziativa, che certamente avrà un seguito e maggiore diffusione anche nei prossimi anni.

Il ragionamento logico, alla base del coding, del pensiero computazionale, trasversale a tutte le materie scolastiche, è un ottimo allenamento per stimolare la mente ad affrontare dei problemi di vario tipo che fanno parte della vita di tutti i giorni, ed è proprio quello che serve per renderci più autonomi, creativi, intraprendenti.