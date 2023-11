Ottimo successo per la serata Acli-Lilt al circolo di Roata Rossi

La serata del 22 novembre presso il Circolo Acli di Roata Rossi, “Don Borsotto”, presieduto da Giancarlo Isoardi, organizzata in collaborazione con la LILT e le ACLI provinciali cuneesi, è stata un vero successo.

Circa 40 persone hanno partecipato attivamente alla riunione, dedicata all'informazione sui corretti stili di vita e la corretta alimentazione, interagendo con i rappresentanti della LILT: il dott. Elvio Russi, radioterapeuta, e la dott.ssa Barbara Giordano, biologa nutrizionista. La presenza del vice presidente della LILT di Cuneo, il dott. Andrea Gili, ha ulteriormente arricchito l'evento.

Dopo un'introduzione da parte del presidente del Circolo Isoardi e del dott. Gili, la serata è entrata nel vivo con la proiezione di diapositive esplicative.

“La competenza e la disponibilità dei medici presenti – ha dichiarato Ferruccio Dalla Rovere, delegato delle ACLI provinciali cuneesi per i rapporti di collaborazione con la LILT di Cuneo - sono state molto apprezzate dai partecipanti, che hanno dimostrato vivo interesse per le tematiche legate alla salute e al benessere. La collaborazione tra il Circolo ACLI e la LILT promette di portare ulteriori eventi informativi e formativi, per promuovere uno stile di vita sano.