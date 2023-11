Bocce: Michele Ferrero conquista l'argento nel tiro di precisione al Mondiale di Bangkok

Splendida medaglia d'argento per Michele Ferrero, (quasi) diciassettenne di Aisone, nel tiro di precisione junior al Mondiale di Bangkok, in Thailandia.

Il giovane talento di Aisone, cresciuto nella a società Luigi Biarese di Demonte, ha regalato il podio all'Italia, arrendendosi solo in finale al padrone di casa Saharat Aramrod.

Per i colori azzurri si tratta del primo argento nella competizione iridata dopo il bronzo e l'oro di Diego Rizzi, rispettivamente nel 2009 e 2011.

Il commento del presidente federale Marco Giunio De Sanctis (Federbocce.it): “Una medaglia storica che ci riempe d'orgoglio. L'argento di Michele Ferrero è un grande risultato per l'Italia. I giovani stanno dimostrando di essere all'altezza dei seniores. Peccato per la Femminile dove non siamo ancora riusciti a colmare il gap a livello mondiale; purtroppo c'è ancora una grande distanza che cercheremo di colmare con tanta più attività e promozione “.