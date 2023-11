Ju Jitsu: 200 partecipanti al Memorial Bruna Bianchi-Kristjan Doci

Oggi è toccato alla scuola trinitese organizzare il primo appuntamento della stagione sportiva 2023/24 presso il Palazzetto dello sport di Fossano per quanto riguarda il Ju Jitsu, a cui hanno partecipato varie squadre, tra le quali le palestre liguri di Cengio, Savona, LaSpezia, Cogoleto e Millesimo e le piemontesi il team trinitese “NISHIZAWA”, il Ju Jitsu Cuneo , Alessandria, Mondovì e Benevagienna.

Circa 200 i partecipanti all’evento.

L’occasione dell’incontro è stata una Verifica Tecnica di “Percorso” a cronometro individuale valida per le categorie al di sotto dei 12 anni, dove gli atleti hanno dovuto completare con abilità un percorso diviso in fasce di difficoltà ed eseguire delle tecniche nel minor tempo possibile. E una verifica Tecnica di KATA dagli otto anni in poi.

I giovanissimi atleti trinitesi e cuneesi coordinati nell’occasione dai M.i Luciano Manassero e Edoardo Gelli, di fronte ai giudici di gara e ad un numeroso pubblico di spettatori, si sono comportati ottimamente riportando notevoli risultati.

Nella categoria 8 anni percorso pool 1: 1° class. Michele Djouf,3° Michele Floris; pool 2: 2º Francesco Bruno; 3º Lorenzo Comino; pool 3: 1° Giovanni Perano; cat 9 anni pool 3: 2º Mia Coffani, 3º Edoardo Peira; pool 4: 1° Pietro Ghigo; pool 5: 2° Augusto Mirto; pool 4: 3° Edoardo Sinchetto; cat.10anni pool 2:3º Alessandro Valinotto; cat. 10 anni pool 4: 2º Dennis Boscan, cat 11/12anni 3º Giorgio Colli; cat. 11/12 anni pool 3: 2º Marco Boscan; Per quanto riguarda i risultati dei KATA: cat 8/9 anni bianche pool 2: 3º Leonardo Floris,cat.8/9 anni gialle: 1° Lorenzo Comino,2ºEdoardo Sinchetto-2° Mia Coffani,3° Michele Floris; cat.10/11 anni gialle/arancio pool 2: 1º Marco Boscan; cat. 12-13anni cat. gialle/arancio pool 1: 2º Letizia Manassero, 3° Giorgio Colli; pool 2: 1° Lucrezia Mirto, 3º Elisa Ricciputi; pool 3: 1° Sofia Garelli.

cat. 12/14 anni bianche: 1º Sebastiano Pascale, 2º Aurora Aragno.

E’ così iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione della “Dolce Arte”del team trinitese.



Al momento della premiazione si è svolta la cerimonia dove è stata conferita la carica di Presidente Onorario ASD Nishizawa Ju Jitsu Trinità alla Sig.ra Paola Rebora, nipote del Maestro Gino Bianchi fondatore in Italia del metodo Bianchi di Ju Jitsu.