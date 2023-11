Tennistavolo: l' A4 Verzuolo fa incetta di medaglie al Trofeo "Acqua Eva"

Il Palatennistavolo di Verzuolo ha ospitato, domenica 26 novembre, il Trofeo "Acqua Eva", torneo valido come prima prova Regionale di Qualificazione ai Campionati Italiani giovanili.

Alla manifestazione hanno partecipato i migliori giovani atleti del Piemonte che hanno dato vita ad incontri combattuti e avvincenti davanti a un pubblico numeroso.

Diversi i portacolori del Club A4 Verzuolo che sono riusciti a salire sul podio.

Conquistate due medaglie d oro, con Andrea Garello, dominante nella categoria under 17 e Carola Tosello che si è imposta nel femminile under 15. Argento per Alice Rivoira tra le under 11, Maddalena Rosso (under 15), Carlotta Giuliano (under 17) ed Ettore Casonato (under 13). Medaglie di bronzo per Marta Garello e Giulia Agli' (under 11), Caterina Cavallera e Melissa Marku (under 13), Carlotta Falcone (under 17), Nicolò Pittavino (under 13), Carlo Cesano e Paolo Ponzo (under 15), Simone Garello (under 17).

Questi giovani atleti hanno messo in mostra capacità tecniche di gioco notevoli e grandissimo talento. Il prossimo appuntamento coinciderà con il 3° Gran Prix Giovanile, in programma a Biella il 3 dicembre.

Sabato 15, si è invece svolto, sempre al Palatennistavolo di Verzuolo, il 2° Concentramento Paraolimpico di serie A1 di tennistavolo. Sconfitta la formazione di casa, per 3-0 contro Imola e 3-1 contro Vicenza. Il punto della bandiera è arrivato grazie all' atleta Francesco Baggio. Prossimo appuntamento a Catania il 4 febbraio.