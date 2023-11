Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì espugna il campo del Chieri per 3-0 e resta a punteggio pieno

Quarto successo su quattro gare sinora disputate per il VBC Mondovì che in trasferta piega il temibile Chieri per 3-0 (25-19,25-13,25-23).

In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 12 in compagnia di Linguì Torino (3-0 interno al Santhià), a +3 sull’ Ovada, +4 sul Santhià ed a +6 sul Chieri quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off (si qualificano ai play-off promozione le prime quattro di ciascuno dei due gironi).

“Chieri – dice Massimo Bovolo – è una buona squadra e pertanto aver conquistato i 3 punti sul loro campo rappresenta davvero un ottimo risultato. Oltre ai 3 punti ottenuti sono soddisfatto della prestazione offerta dalla squadra nel suo insieme, che ha sempre giocato con attenzione e grande determinazione. Ora pensiamo testa alla trasferta di sabato in casa del Santhià, che avrà una grandissima voglia di riscattare il passo falso patito a Torino contro l’ altra capolista Linguì. Il Santhià è quarto ed è una squadra di buon valore, che lotta per conquistare un posto nei play-off: per riuscire ad incamerare i 3 punti in palio dovremo essere molto attenti a tutti i particolari, cercando di essere aggressivi così come siamo riusciti sempre a fare nelle quattro gare sin qui disputate, senza concedere spazio agli avversari.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Borsarelli e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone e Chessa.

Nel primo set i monregalesi partono con il piede schiacciato sull’ acceleratore e si portano subito sul 10-5, poi mantengono alto il proprio livello di gioco, portandosi prima sul 20-11 ed infine chiudendo senza troppe difficoltà 25-19, mentre entrano prima Polizzi e Bessone per il solito doppio cambio ed infine Chessa in battuta.

Anche nella seconda frazione il VBC MONDOVI’ parte forte e si porta subito sul 9-3, poi allunga 16-9 ed infine si porta 20-11. Bovolo effettua il solito doppio cambio inserendo Bessone e Polizzi ed i monregalesi vanno a chiudere senza alcuna difficoltà 25-13.

Nel terzo set è il Chieri a partre decisamente meglio e, sfruttando anche qualche errore gratuito di troppo dei monregalesi, a portarsi prima sull’ 8-4 e poi sul 12-7. Dentro Bessone questa volta in banda ed il VBC MONDOVI’ reagisce con grande veemenza, recuperando lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 17-17 (dentro pure Chessa in battuta). Da qui in poi le due compagini avanzano a braccetto sino al 21 pari, quando i monregalesi piazzano il break decisivo e prima si portano sul 23-21, quindi chiudono in volata 25-23.

Sabato altra trasferta impegnativa per il VBC MONDOVI’, che giocherà alle ore 20.30 in casa del Santhià quarto, altra formazione di buon valore tecnico che tenterà in tutti i modi di riscattare lo stop patito a Torino in casa dell’ altra capolista Linguì e tornare alla vittoria.

CHIERI - VBC MONDOVI’ 0-3 (19-25,13-25,23-25)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Candela, Borsarelli, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Turco, Berutti, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.