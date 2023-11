(Adnkronos) - "Un non so che di famiglia". Il post di Alessia Marcuzzi sui social accompagnato da una sua foto da piccola accanto a quella di Jannik Sinner all'indomani della sua vittoria in Coppa Davis 2023. "A parte gli scherzi complimenti a Sinner, Volandri, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis e’ di nuovo italiana grazie a voi!!!!!", scrive ancora la conduttrice.