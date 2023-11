Arti marziali: a Cervasca 60 atleti hanno partecipato la gara di Kata della Shotokan Karate-do

Sabato 25 novembre l’ASD Shotokan Karate-do Cervasca diretta dal Maestro Massimiliano Parola (3° dan) ha organizzato presso la palestra Comunale di Cervasca una gara di Kata aperta a tutti gli enti di promozione sportiva ed associazioni affiliate alla SKI-I della provincia di Cuneo. La manifestazione prevedeva competizioni per atleti dai 13 anni in su (juniores – seniores e veterani) suddivisi per cinture.

Questa era la prima gara organizzata dall’associazione e ha visto una buona partecipazione di atleti, infatti erano iscritti 60 atleti di 10 palestre della provincia che si sono presentati sui due tatami per contendersi le medaglie messe in palio dagli organizzatori ed era presente anche un folto pubblico che ha sostenuto gli atleti durante le prove.

A rappresentare la palestra ospitante erano presenti 9 atleti: Cavallero Matteo, Cavallero Giacomo e Bella Cecilia per le cinture bianche, Brignone Fabio per le cinture gialle, Maggioni Sara per le cinture blu, Brignone Francesco Hoi e Sava Nicolas per le cinture marroni, e Costa Elisa e Armando Stefano per le nere e tutti hanno disputato una ottima gara.