Kickboxing, Nicole Perona strappa il titolo mondiale ad Albufeira in Portogallo

Da Biella alla Granda, dalla Granda al mondo: Nicole Perona – 29enne in forze al team Kickstar – ha conquistato il titolo mondiale di kickboxing nella 52 chilogrammi full contact.

La vittoria – che l'ha vista superare Charlotte Berg Andersen, numero uno al mondo – è avvenuta sul ring del Pavilhao municipal di Albufeira, in Portogallo. Nella competizione Nicole entrava come quarta testa di serie al mondo: ha messo al tappeto Nohemi Kerena Ledezma Martinez nei quarti e Tatiana Obermeier in semifinale.