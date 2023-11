A Mondovì si presenta il nuovo progetto “Restauro Ruote D’Epoca” che coinvolgerà gli studenti delle superiori

Si terrà martedì 5 dicembre alle ore 10:30, presso l’Istituto Professionale “Garelli”, la presentazione del progetto “Restauro Ruote D’Epoca”, che accompagnerà anche nel 2024, gli alunni di alcune scuole monregalesi. Un progetto promosso dal comitato di “Mondovì e Motori”, che già nelle due precedenti edizioni ha raccolto l’apprezzamento degli istituti, delle istituzioni e del mondo del restauro e che proseguirà anche nel 2024, con il fine di avvicinare gli studenti a questo affascinante mondo delle auto d’epoca. Un progetto che ha tra i principali sostenitori Enzo Garelli e che all’interno di quest’anno ha portato alla “messa a nuovo” di una Fiat “Topolino”, la quale ha seguito la Fiat X1/9 Bertone, precedentemente restaurata sempre con la collaborazione dei ragazzi del “CFP Cebano Monregalese” e del “Cigna – Baruffi – Garelli”, con il supporto di due maestri restauratori quali Stefano Mirto e Marino Musso.

Grande attesa anche per l’intervento di alcuni importanti interlocutori di “Mondovì e Motori”, l’evento organizzato con il supporto dell’Associazione La Funicolare ed in sinergia con il Club “Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori” che introdurranno l’edizione 2024 del “Week end con le Vecchie Signore”, in programma i prossimi 19, 20 e 21 Luglio e che vede nel restauro una delle sue parti più importanti. Una kermesse inserita nel calendario ASI, nonché appuntamento di spicco a livello nazionale ed internazionale, per l’elevata caratura delle vetture che vi partecipano, con dei veri e propri capolavori di meccanica costruiti prima del 1940.