A Racconigi tanti eventi e iniziative in preparazione al Natale

Si è tenuta, venerdì 24 novembre, nella sala consiliare del Comune di Racconigi una conferenza stampa per presentare gli eventi natalizi: anche quest’anno tante associazioni racconigesi stanno lavorando insieme per rendere magico e divertente il periodo di preparazione alle feste.

“Siamo orgogliosi di presentare un calendario ricco di appuntamenti –commenta l’assessora al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia- Come Amministrazione desideriamo ringraziare tutte le associazioni che hanno deciso di contribuire al programma e ci auguriamo che, anche quest’anno, la risposta dei cittadini sia positiva, in modo da premiare l’impegno di coloro che mettono a disposizione il proprio tempo a favore della comunità”.

Le iniziative partono domenica 3 dicembre con il mercatino natalizio e hobbistico, organizzato dall’associazione Racconigincentro. Appuntamento dalle 7 alle 19 in piazza Carlo Alberto.

Sempre domenica 3 dicembre partiranno le visite al tradizionale Presepe meccanico di Racconigi alla Chiesa del Gesù. Il presepe sarà aperto dal 3 dicembre tutti i giorni festivi e dal 22 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni.

“Quest’anno per noi è un anno molto speciale, in quanto sono passati 800 anni dall’invenzione del presepe ad opera di San Francesco nel 1223; per l’occasione abbiamo organizzato un concorso fotografico: tutti possono portare in parrocchia una foto del proprio presepe e i migliori verranno premiati con un omaggio”, spiegano i volontari.

Le attività proseguiranno domenica 10 dicembre, dalle 9 alle 18, con la carrozza di Natale con i cavalli, organizzata sempre dall’associazione Racconigincentro. La partenza e l’arrivo saranno in piazza Muzzone e il percorso sarà il seguente: via Levis, via Angelo Spada, via Garibaldi, vicolo S. Giovanni, via S. Chiara, via S. Maria, via Ospedale e infine nuovamente via Levis.

Sempre domenica 10 dicembre la Pinacoteca Civica Levis Sismonda celebra il secondo compleanno dall’apertura con una Performance dell'artista Rodolfo Allasia e un Concerto di Natale, organizzato in collaborazione con l'Associazione Savigliano In.Contra APS.

Racconigincentro organizza anche, dal 1 dicembre al 6 gennaio, la “Riffa di Natale”: sono stati distribuiti 16 mila gratta e vinci nei negozi di Racconigi, grazie ai quali sarà possibile vincere oltre 2.000 euro di buoni acquisto.

Sabato 16 dicembre, alle ore 21, alla Soms, l’associazione Goccia dopo Goccia propone invece il Real Talent Contest, con cantanti e artisti solisti, orchestre e danzatori.

Domenica 17 dicembre sarà la giornata più ricca di eventi: dalle 9:30 alle 18, grazie all’associazione Racconigincentro, verrà allestito il trenino di Natale, che farà il giro del centro storico in una cornice natalizia magica e suggestiva.

Dalle ore 15 in poi, in piazza Vittorio Emanuele II, il “Tocca a noi” ha organizzato un pomeriggio in cui sarà possibile divertirsi con le tante iniziative proposte dalle associazioni locali: l’Avis offrirà cioccolata calda e tè a tutti i partecipanti; i volontari della Croce Rossa intratterranno i bambini; il “Tocca A Noi” allestirà invece un angolo foto per immortalare la giornata insieme a Babbo Natale, gli Elfi e le renne. Inoltre il Gruppo Scout organizzerà giochi e animazioni per i più piccoli e offrirà il vin brulè.

Il Natale a Racconigi è anche simbolo di solidarietà: l’Associazione “Semi di Baobab” raccoglierà alimenti a lunga conservazione che verranno spediti alle popolazioni più bisognose in Burkina Faso. L’Associazione “Colori della Vita” raccoglierà qualsiasi tipo di giocattolo che verrà consegnato alla “Comunità Papa Giovanni XXIII” di Busca, che si occupa di accogliere ragazzi e bambini emarginati e in difficoltà. Inoltre, l'associazione Mandacarù organizzerà un punto vendita di prodotti artigianali con offerta libera: i fondi raccolti saranno destinati a sostenere un gruppo di ragazze madri boliviane.

Infine, alle 16:30 alla Soms ci sarà il Concerto di Natale della banda.

L’associazione Racconigieventi quest’anno si è occupata degli allestimenti per rendere più allegra e magica la città: oltre agli alberi di Natale in piazza Carlo Alberto e piazza Vittorio Emanuele verrà installata la casetta di Babbo Natale. I bambini racconigesi potranno contribuire alla decorazione degli alberi portando un pacco vuoto decorato con carta natalizia.

Giovedì 21 dicembre, alle Soms, ci sarà il concerto della Corale Le Verne con brani natalizi; sarà ospite la Piccola Corale di Scalenghe.

Tornerà quest’anno anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per far divertire adulti e bambini, dal 21 dicembre al 31 gennaio (Le date potrebbero variare in base alle temperature).

Infine, la vigilia di Natale, 24 dicembre, ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno con il mercatino “Il Trovarobe”: per l’occasione le bancarelle saranno sotto l’ala comunale, in piazza Carlo Alberto e piazza degli Uomini.

Anche in questo 2023 torna invece quella che è diventata una tradizione delle festività racconigesi: l’associazione Racconigieventi insieme al regista Ettore Paschetta (EP) proporrà nuovamente il corto di Natale, che verrà registrato anche all’interno del Castello. Il corto inviterà tutti i cittadini a riflettere su una tematica di grande importanza.