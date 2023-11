Alba, all'Associazione Alec una serata dedicata al fascicolo elettronico sanitario

Venerdì 1 dicembre alle 21 presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, è in programma una serata dedicata al Fascicolo Sanitario Elettronico. Sarà presente la dottoressa Giuliana Chiesa, Dirigente Responsabile SS Progetti, Ricerca e Innovazione ASL CN2 Alba-Bra, che condividerà preziose informazioni sull’argomento.

Per facilitare il dialogo e fornire ulteriori approfondimenti, la giornalista Francesca Pinaffo condurrà una sessione interattiva di domande e risposte con la dirigente, permettendo al pubblico di porre domande dirette e ottenere informazioni chiare e dettagliate.

La digitalizzazione è diventata una forza trainante in tutti gli aspetti della vita moderna, compresa la cura della salute. Una svolta significativa nella gestione delle informazioni sanitarie è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Si tratta di uno strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente.

Alcuni vantaggi del Fascicolo Sanitario Elettronico: avere un unico punto di accesso alla propria storia clinica; poter consultare il proprio fascicolo ovunque ci si trovi; far arrivare velocemente al proprio medico curante le proprie informazioni sanitarie; essere seguiti con maggiore continuità; evitare esami ripetuti o non necessari.

Per garantire una comprensione chiara e approfondita dell'argomento, durante la serata saranno proiettate slide esplicative. Queste illustrazioni accompagneranno le presentazioni e forniranno un supporto visivo per aiutare il pubblico a cogliere appieno i concetti e le informazioni chiave relative al Fascicolo Sanitario Elettronico.