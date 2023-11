Aperta al transito la nuova rotatoria in località Patarrone a Vezza d’Alba

La Provincia ha aperto al transito, da qualche giorno, la nuova rotatoria in località Patarrone a Vezza d’Alba sulla strada che collega Alba a Canale-Montà e al torinese.

L’opera è stata realizzata per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra la strada provinciale 929 ex SR29, caratterizzata da un flusso di traffico giornaliero di oltre 21.000 veicoli, e il ramo della strada vicinale di Patarrone che immette nell’area artigianale.

La rotatoria comprende anche l’impianto di illuminazione a led e il relativo impianto elettrico di alimentazione. L’intervento è stato finanziato per complessivi 490.000 euro mediante fondi Cipe per la messa in sicurezza della rete stradale (300.000 euro) e con fondi ministeriali per 190.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti che con l’entrata in funzione di questa rotatoria, insieme a quella già in attività dal mese scorso in località Mombelli, - commenta il consigliere provinciale Massimo Antoniotti - finalmente si concludono gli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale 929”.

“La Provincia - dichiara il sindaco di Vezza d'Alba, Enrico Grasso - ha fatto un ottimo lavoro e molto velocemente. Siamo contenti dell’opera e ringrazio il presidente Luca Robaldo e il consigliere Massimo Antoniotti per aver seguito da vicino i lavori. Speriamo che serva a moderare la velocità dei veicoli in quel tratto di strada e ad evitare incidenti”.