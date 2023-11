Bra, lunedì 4 dicembre una fiaccolata per illuminare la pace

«Se tutti i cittadini del mondo partecipassero ad una marcia per la pace, la guerra sarebbe destinata a scomparire dalla faccia della terra». Sono parole di Norberto Bobbio, uno dei tanti intellettuali, come Italo Calvino, Renato Guttuso, Ernesto Rossi, Giovanni Arpino e molti altri, che parteciparono alla prima storica “Marcia della Pace per la fratellanza tra i popoli”, il 24 settembre 1961.

Con questo rinnovato spirito, nella città di Bra il popolo della pace scenderà in piazza lunedì 4 dicembre con una fiaccolata silenziosa per chiedere di fermare il conflitto tra Israele e Palestina.

Il ritrovo è fissato per le ore 18 in piazza Roma, nei pressi del Dado della Pace e da lì, alle ore 18.30 con le bandiere arcobaleno e le fiaccole, il corteo si muoverà per compiere un breve tragitto che snoderà tra le vie del centro con arrivo in piazza Caduti per la Libertà.

L’evento è organizzato dalla Scuola di Pace “Toni Lucci” in collaborazione con l’Arsenale della Pace, che fanno appello all’immediata fine di quanto sta avvenendo in questi giorni tra Israele e Palestina, affermando il ripudio di ogni forma di violenza e testimoniare vicinanza e solidarietà umana alle popolazioni in sofferenza a causa dei conflitti in atto.

L’appuntamento è rivolto in primo luogo alla cittadinanza ed è esteso a tutte le realtà associative, alle comunità religiose, alle consulte comunali, ai rappresentanti delle istituzioni, alle scuole, agli studenti e alle studentesse (informazioni scuoladipacedibra@gmail.com).