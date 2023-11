Sabato 2 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Marene l’Associazione For Africa Onlus di Marene organizza una serata benefica a favore dei progetti realizzati in Tanzania con il gruppo Free Voices Choir di Beinasco (To).

Ingresso libero.

Per informazioni scrivere a e.bergese@alice.it o telefonare al n. 3385437938 (Enrico)