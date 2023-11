La consigliera di Parità Anna Mantini al Tavolo Permanente regionale sulla Certificazione di Genere

La Consigliera di Parità regionale, l'avvocata Anna Mantini ha dato il via al Tavolo Permanente regionale sulla Certificazione di Genere. Un momento di impegno e collaborazione con associazioni datoriali, rappresentanze di categoria e parti sociali di rilievo regionale.

Con la certificazione di genere per le imprese, introdotta con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con la Strategia nazionale per la parità di genere, l’Italia si è dotata di una misura che interviene in modo concreto e diretto sulla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, con vantaggi fiscali e premiali per le imprese e, quindi, con risultati tangibili di crescita e di sviluppo per tutti.

"Grazie a tutti i partecipanti che hanno reso possibile questo importante passo avanti. Ad oggi sono 163 le aziende piemontesi certificate, insieme possiamo far crescere questo numero, a partire dalle imprese sopra i 50 dipendenti, soggette all’obbligo di Legge, fino a tutte le imprese piccole e medie e alle istituzioni virtuose che vogliono dare il buon esempio afferma la Consigliera Mantini: "Il Tavolo permanente sulla certificazione di genere è aperto tutti coloro i quali, ciascuno per la propria competenza, intendono contribuire alla crescita del Piemonte, puntando alla valorizzazione dell’impegno e delle energie delle donne, nel rispetto del diritto all’uguaglianza."

Così Anna Mantini, Consigliera di Parità regionale del Piemonte in occasione della sottoscrizione del Protocollo d’intesa per il Tavolo permanente per la certificazione di genere del 23 novembre 2023.