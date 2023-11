Per le Feste l'ascensore inclinato di Cuneo cambia orari

Per tutte le domeniche del periodo natalizio (dal 3 fino al 24 dicembre), e per la festività dell’Immacolata sarà in funzione la navetta gratuita che effettuerà servizio di trasporto dai parcheggi di scambio del Cimitero urbano e di Discesa Bellavista verso il centro città. La navetta funzionerà dalle ore 14 alle 20, con partenze ogni 10 minuti.

Inoltre, sempre nelle medesime giornate e per agevolare lo shopping natalizio, l’ascensore inclinato – che collega il parcheggio della piscina comunale all’altipiano - osserverà un orario di apertura prolungato: dalle ore 10 alle 20 anziché dalle 10 alle 18. Orari confermati per gli altri giorni della settimana: dal lunedì al venerdì apertura dalle 7.30 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 20.

Il 25 dicembre e il 1 gennaio invece l’ascensore inclinato rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata.