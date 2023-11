"Un chicco per l'Africa": la festa del Moto Club Alba nel nome della solidarietà

Il moto Club Alba è riuscito a unire condivisione e solidarietà: domenica 26 novembre si è svolto a Rodello presso il ristorante “il Faro” il tradizionale pranzo di fine anno mototuristico 2023. Oltre un centinaio i soci presenti all’evento, con molte personalità intervenute: dai vari rappresentanti dei moto club "gemellati", fino agli amici di sempre del club, tra cui Alberto Cirio governatore del Piemonte, Carlo Bo sindaco di Alba e Daniele Sobrero, consigliere con delega allo sport.

Momento molto atteso è stata la consegna di un assegno a Fulvio Bianco del Moto Club Madonnina dei Centauri, volontario dell’associazione onlus "Un chicco per l'Africa": i soci del Moto Club Alba si sono adoperati per aiutare i bambini di Utange, villaggio di Kibokoni, in Kenya. Un modo per garantire un presidio medico e una forma di istruzione.