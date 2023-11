Videosorveglianza e sicurezza sulle strade: Alba investe 150mila euro

Un nuovo investimento, non solo sulla sorveglianza, ma anche per la sicurezza stradale. Alba si appresta a stanziare altri 150 mila euro, come spiega l'assessore Lorenzo Barbero:"Si tratta della seconda fase del nostro progetto, dopo l'investimento della stessa cifra per 32 telecamere avvenuto quest'estate. Ci siamo mossi su due filoni: altre telecamere in zone più esterne e nelle frazioni, come San Rocco di Cherasca, in un punto, per esempio, in cui si verifica lo sversamento dei rifiuti, ma anche interventi per limitare la velocità o per punire i comportamenti non responsabili".

In quest'ottica verrà collocato un T-Red, un semaforo con videocamera, sempre a San Rocco di Cherasca, nell'incrocio in cui si svolta per andare a Rodello. "Si tratta di una specifica richiesta del Comitato Moretta 2. Inseriremo anche dei rilevatori di velocità in alcune delle arterie più trafficate e a maggior scorrimento della città: corso Bra, corso Cortemilia, corso Asti, corso Langhe e corso Italia", conclude Barbero. La decisione verrà ratificata nel consiglio di venerdì.