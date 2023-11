Auto fuori strada nella notte a Costigliole Saluzzo, una persona ferita

Allarme alle 4 di stanotte, martedì 28 novembre, per un incidente stradale verificatosi nel territorio di Costigliole Saluzzo dove un’automobile con una persona a bordo è uscita di strada.

Il conducente, pur non incastrato nelle lamiere, non riusciva comunque ad uscire dall’abitacolo in quanto il mezzo era finito in una posizione dalla quale era impossibile poterne venire fuori.

Allertati dal personale del 118, nel frattempo intervenuto sul posto, sono arrivate anche due squadre di Vigili del Fuoco, una di permanenti partita da Saluzzo con in supporto i volontari di Busca, per permettere il salvataggio della persona la quale, una volta estratta, è stata affidata alle cure dei sanitari e successivamente trasportata in ospedale.

Non si conoscono le sue condizioni, anche se non parrebbero fortunatamente gravi.