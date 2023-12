yPredict: il nuovo progetto crypto e SEO basato sull’IA supera $5 milioni in prevendita

Il settore dell’intelligenza artificiale, insieme a quello del web 3, negli ultimi tempi si sono evoluti e hanno conquistato l’interesse non solo degli utenti ma anche di alcuni attori del settore delle criptovalute, portando così alla nascita di nuovi progetti.

Uno di questi è yPredict, che sta facendo parlare di sé perché vuole creare una piattaforma e mettere a disposizione dei trader tool basati sull’IA, che possano aiutarli a investire con maggiore consapevolezza.

La presale di YPRED, token nativo del progetto, ha superato i $5 milioni: ecco le caratteristiche di yPredict e come partecipare alla prevendita.

yPredict: dall’analisi delle criptovalute al SEO

yPredict sfrutta modelli di machine learning allo scopo di analizzare dati sui prezzi in maniera massiccia, per individuare trend e garantire informazioni specifiche ai suoi investitori. Inoltre la piattaforma vuole fornire segnali di trading basati sull’IA, l’analisi del sentiment generale del mercato e il riconoscimento automatico dei pattern.

yPredict mette a disposizione la suite yPredict Analytics e yPredict Predictions, una piattaforma alla quale è possibile accedere solo se si detiene YPRED. Ma, parlando di tool SEO, ha riscosso un grande successo il Backlink Estimator, che ha la vera e propria funzione di stima dei backlink, addestrata su oltre 100 milioni di link.

Inoltre questo tool ha le funzioni principali di prevedere il profilo del backlink necessario a un sito per classificare una parola chiave specifica, eliminare le congetture nella SEO e consentire di effettuare strategie più precise.

Il Backlink Estimator è stato all’inizio lanciato come tool gratuito in anteprima per gli investitori ma, visto il suo successo, è stato esteso a tutti al costo di $99/query. A questo, come anche all’Alt-Pump_001, di cui parleremo a breve, i detentori di YPRED avranno per sempre accesso gratuito.

Alt_Pump_001 è un modello basato sull'IA e progettato per offrire approfondimenti sul mercato degli altcoin, permettendo ai trader di identificare futuri altcoin che hanno il potenziale per fare 100x o più.

Per accedere a questo tool è possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di oltre $1.000 al mese oppure acquistare almeno $500 di YPRED, se vi si vuole accedere gratuitamente. Questi elementi fanno comprendere perché ci sia così tanto interesse nei confronti di questo progetto.

yPredict: la tokenomica

Per quanto concerne la tokenomica del progetto, l’80% dell’offerta totale è disponibile in presale, mentre il restante 20% è destinato alla liquidità, allo sviluppo e alla tesoreria. In questo modo yPredict evita che ci possano essere truffe o rugpull.

Il token ha raggiunto il prezzo di $0,11 nella fase 8 della presale e ha superato $5 milioni, dimostrando quanto sia alto l’interesse degli utenti per le sue funzionalità.

Come partecipare alla prevendita di YPRED

Registrare un account sulla pagina di yPredict: una volta aver visitato il sito ufficiale di yPredict, sarà necessario effettuare una registrazione.

Collegare il proprio crypto wallet: a questo punto si potrà procedere e collegare il proprio wallet, come MetaMask o Trust Wallet, al sito ufficiale della presale.

Acquistare i token YPRED: di dovrà selezionare la criptovaluta con cui si vuole pagare (una tra ETH, USDT, MATIC, BNB o una carta di credito/debito bancaria) e procedere all’acquisto dei token.

Aspettare il termine della prevendita: basterà poi attendere il termine della prevendita per iniziare a utilizzare la piattaforma.

