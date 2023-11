A Manta arriva "Natale sotto il Castello"

Al via "Natale sotto il Castello". Dopo il successo delle edizioni precedenti, anche quest'anno la Pro loco mantese, in collaborazione con il Comune di Manta, ha organizzato i tradizionali mercatini di Natale, previsti per 3 dicembre, con bancarelle di prodotti artigianali e prodotti tipici del territorio lungo tutto via Roma. Inoltre per i più piccoli saranno presenti numerose attrazioni, giochi, animazione con cavalli grazie alla scuderia San Quintino di Busca.