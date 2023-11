Domenica prossima a Saluzzo c'è il Concerto dell'Avvento con due spettacoli

Domenica 3 Dicembre il Centro Congressi Monastero della Stella ospiterà il Concerto di Avvento della città di Saluzzo con la novità di due spettacoli replica, alle H 18:00 e alle H 21:00

L’attesa del Natale si aprirà sulle note del raffinato e coinvolgente swing del crooner e showman italo iraniano, e genovese di adozione, Naim Abid che, dopo il successo dello spettacolo “ A crooner’s night” di Marzo u.s, torna, a gran richiesta, ad esibirsi sul palco saluzzese.

Ad inaugurare il periodo di Avvento sarà il suo show “A swinging Christmas”, in quartetto con Folco Fedele (drums), Pietro Martinelli (contrabbasso) e Francesco Negri (piano). Lo spettacolo comprende alcuni dei grandi classici del repertorio natalizio interpretati in chiave swing, con alcune ballad e qualche brano fuori dagli schemi. Sonorità arrangiate in modo intimo e gioioso che rimandano immediatamente a momenti di calore famigliare, ad un drink fra amici, alla scelta delle decorazioni natalizie.

A partire dalle H 17: 00 e per tutta la durata dell’evento, sarà attivo un servizio bar con pagamento diretto per quanti vorranno attendere l’inizio degli spettacoli con una pausa tè o aperitivo.

Monastero della Stella Centro Congressi, Growe Software Solutions, Ristorante Incanto Fine Dining & Hotellerie, Polizzamigliore, ITM e Borgo Casa Fai da Te & Living sono i moderni Mecenati che hanno voluto sostenere la realizzazione di questo importante appuntamento cittadino. Bramafam Co - Creative Italian Experiences, Antidogma Musica e Tiffany Caffè sono i Managing Partners di un evento che, con la formula del doppio spettacolo, vuole rispondere alle esigenze di quanti, famiglie o provenienti da comuni limitrofi, preferiscano concludere la passeggiata domenicale o lo shopping natalizio con un momento di gioiosa convivialità, in una cornice elegantemente addobbata per le Festività.

Adulti: euro 20,00. Per le famiglie è prevista la gratuità per i ragazzi fino ai 14 anni non compiuti (in base alla disponibilità dei posti) e per lo spettacolo delle H 18:00.