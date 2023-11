Dopo il sold out delle prime date a Marene torna la commedia "Trope fumne per 'l Barun"

Grande successo lo scorso week end per l’atteso ritorno sulle scene della Compagnia Teatrale Marenese con una nuova ed esilarante commedia in dialetto Piemontese: TROPE FUMNE PER 'L BARUN - con la regia di Giuseppe OPERTI.

Le 4 date proposte sono andate sold out in pochi giorni per cui la Compagnia si esibirà in ulteriori due repliche nei giorni 7 e 8 dicembre prossimi sempre alle ore 21.00 presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene.

I posti sono limitati quindi occorre affrettarsi a prenotare tramite il seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-trope-fumne-per-il-barun-753961478077?aff=oddtdtcreator o andando suo sito: www.parrocchiamarene.it

Per informazioni o cancellazione di prenotazioni scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com